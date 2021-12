Tecnologia Instagram tem função que permite silenciar pessoas “chatas”

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Rede social permite ignorar perfis para não visualizar novas publicações e evitar notificações de mensagens no Direct. (Foto: Reprodução)

Silenciar alguém no Instagram é possível de diferentes formas no aplicativo da rede social, disponível para Android e iPhone (iOS). O usuário pode, por exemplo, silenciar contas por meio dos Stories, para não visualizar mais novas histórias do contato na tela principal do app. Também é possível suprimir publicações permanentes, evitando a aparição da pessoa indesejada no feed da rede social.

Além disso, o Instagram fornece a possibilidade de silenciar notificações de novas mensagens no Direct e ligações de áudio e vídeo recebidas na plataforma.

Confira, a seguir, como silenciar conta no Instagram de diferentes maneiras.

Silenciar Stories

Passo 1: Para silenciar Stories no Instagram, abra o aplicativo e pressione o ícone dos Stories do perfil, exibido no topo da tela. Então, selecione a opção “Silenciar”;

Passo 2: Outra opção é abrir um story do perfil desejado, tocar nos três pontinhos de opções e selecionar a opção “Silenciar”. Depois, basta escolher se quer silenciar apenas os Stories ou também as publicações do feed.

Silenciar via Direct

Passo 1: Abra o Direct do Instagram e deslize a conversa desejada para a esquerda. Então, selecione a opção “Silenciar”. Depois, escolha se deseja silenciar apenas as notificações de novas mensagens ou também as ligações de vídeo;

Passo 2: Outra opção é abrir a conversa com o contato e tocar no nome dele, no topo da tela. Depois, basta ativar as chaves para silenciar mensagens e notificações de ligações. Via perfil Passo 1: Para silenciar conta no Instagram pelo perfil pessoal, abra o perfil do contato e toque em “Seguindo”. Depois, selecione a opção “Silenciar” e ative as chaves para silenciar as publicações do feed e dos Stories. Pronto. Agora que você sabe como silenciar alguém no Instagram, aproveite as dicas para desabilitar a aparição de contatos indesejados no feed, nos Stories e no Direct.

