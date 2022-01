Tecnologia Instagram vai permitir que usuários tenham três feeds no aplicativo

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Segundo a empresa, essa é uma forma para que os usuários possam escolher quais conteúdos querem ver. (Foto: Reprodução)

O Instagram está testando algumas ferramentas para ajudar usuários a escolherem o que vão ver no feed de fotos. A notícia foi divulgada por Adam Mosseri, presidente da empresa, e quer amenizar as recentes acusações de comportamento tóxico dos algoritmos na plataforma, após revelações contidas nos Facebook Papers, série de documentos internos vazados do Facebook.

O novo recurso vai permitir que os usuários escolham separar a timeline em três diferentes feeds, com a opção de ver os conteúdos em ordem cronológica – ferramenta que foi alterada no aplicativo em 2017 para mostrar conteúdos considerados ‘mais relevantes’, independente da data de postagem.

Com isso, três categorias vão ficar à disposição dos usuários: ‘home’, ‘seguindo’ e ‘favoritos’. Na primeira opção, os perfis poderão ver o feed da forma como ele é hoje, com os algoritmos de recomendação. Na aba ‘seguindo’, estarão também todas contas seguidas pelo usuário, mas com publicações em ordem cronológica. A única aba que vai permitir a personalização é a ‘favoritos’, onde os usuários poderão adicionar os perfis que mais gostam de ver no app.

A volta – em maior ou menor grau – da timeline cronológica é um projeto trabalhado pelo Instagram já há alguns meses. Em depoimento ao Senado americano, em dezembro de 2021, Mosseri afirmou que esperava poder incorporar a função no início deste ano. Na ocasião, Mosseri foi chamado para depor a um subcomitê que investiga ações do Facebook contra o bem-estar e a segurança de crianças e adolescentes na rede.

A presença do presidente no Senado foi resultado das descobertas dos Facebook Papers, um conjunto de documentos internos da Meta (ex-Facebook) vazados para a imprensa pela ex-funcionária Frances Haugen. Em um dos estudos, por exemplo, a empresa de Mark Zuckerberg afirmou que a cada três meninas que se sentiam mal com o próprio corpo, uma ficava ainda pior quando acessava o Instagram.

Agora, o Instagram procura dar passos para retomar a imagem de app ‘inofensivo’ onde usuários possam publicar e visualizar fotos sem maiores efeitos. A estratégia, porém, continua a mesma já adotada pela plataforma nos últimos anos: ferramentas para esconder conteúdos nocivos são priorizadas em relação ao combate efetivo desse tipo de publicação.

Nos últimos anos, a empresa aprimorou a ferramenta de ocultar comentários, para opções com palavras chave, frases ou xingamentos, em conteúdos no app. No ano passado, um movimento parecido aconteceu quando as mensagens diretas também puderam receber o filtro.

