Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Até agora, aplicativo só tinha opção de cancelar gravação ou enviá-la diretamente. (Foto: Reprodução)

Você tem o costume de ouvir o áudio que enviou pelo WhatsApp logo depois de enviá-lo? Esse hábito pode mudar a partir de agora. O aplicativo anunciou uma novidade que permite ouvir a gravação antes de enviá-la. Também será possível pausar uma gravação para continuar em outro momento.

Para usar o recurso, é preciso gravar o áudio no modo “mãos livres”. Ou seja, após tocar no ícone de microfone, é necessário deslizar para cima para “travar” a gravação. Os controles para pausar e ouvir antes de enviar irão aparecer em seguida.

As atualizações dos aplicativos costumam ser liberadas aos poucos, então é possível que a novidade demore alguns dias para aparecer para todos.

Como enviar uma mensagem de voz: Abra uma conversa no WhatsApp; Toque e segure o microfone e comece a falar; Assim que terminar, remova o dedo do microfone. A mensagem de voz será enviada automaticamente.

Como gravar no modo ‘mãos livres’ e ouvir antes de enviar: Abra uma conversa; Toque no microfone e deslize-o para cima; Agora você pode remover seu dedo e gravar sua mensagem sem a necessidade de ficar pressionando o microfone; Se quiser ouvir antes de mandar, toque no ícone de parar e depois escolha o ícone de reproduzir para ouvir sua gravação. Você também pode tocar em qualquer parte da gravação para reproduzi-la a partir daquele ponto; Toque no ícone de lixeira para excluir a mensagem de voz ou toque em enviar para concluir o envio.

App mais popular

O WhatsApp continua o aplicativo mais popular entre os brasileiros, estando presente na tela inicial de 54% dos smartphones nacionais. É o que aponta a pesquisa “Panorama Mobile Time/Opinion Box – Uso de apps no Brasil”.

Além da popularidade, o mensageiro pertencente ao Facebook também é o app que o brasileiro mais abre ao longo do dia e a plataforma na qual passa maior parte do tempo. De acordo com o levantamento, este último índice subiu 5% entre maio e novembro do ano passado, chegando a 33%.

Na segunda posição entre os apps mais populares do Brasil, aparece o Instagram, presente em 42% da tela inicial dos entrevistados. Apesar de manter a colocação, a rede social de fotos teve uma queda de três pontos em relação à última pesquisa, interrompendo o crescimento contínuo desde 2020.

