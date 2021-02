Rio Grande do Sul Instalação de novas câmeras de monitoramento na Freeway deve ser concluída até o fim do mês

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

CCR Viasul prevê mais de 310 câmeras ao longo das rodovias sob a sua concessão, até o início de 2022. (Foto: Divulgação/CCR Viasul)

A concessionária CCR ViaSul deve concluir até o fim deste mês a instalação de mais nove câmeras para reforçar o monitoramento da Freeway. Os equipamentos integram as ações da empresa no âmbito do Programa de Exploração da Rodovia (PER), a fim agilizar o atendimento aos usuários, promover a segurança e contribuir para a fluidez do tráfego.

Em uma primeira fase, as câmeras estarão localizadas entre os quilômetros zero e 25 da estrada, entre Osório e Santo Antônio da Patrulha (Litoral Norte). Nesses locais o fluxo de veículos é mais intenso, principalmente em períodos de fins de semana e feriados.

Esses equipamentos serão geridos pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, 24 horas por dia e durante todos os dias da semana. A unidade é integrada pelas equipes que atuam no monitoramento das rodovias.

“Esse talvez seja um dos principais recursos tecnológicos que utilizaremos durante o período de concessão”, enfatiza o gerente de atendimento da CCR ViaSul, Diogo Stiebler. “Poderemos acompanhar integralmente todos os trechos das rodovias sob nossa administração, de forma ininterrupta.”

Ainda segundo ele, o tempo de atendimento ao usuário que precise de auxílio será ainda menor: “As equipes que atuam dentro do nosso CCO farão esse acompanhamento, podendo acionar imediatamente as viaturas par ao local da ocorrência”.

A CCR ViaSul prevê a instalação de mais de 310 câmeras ao longo das rodovias sob sua concessão até o início do ano que vem. Ao todo, mais de 1,1 mil câmeras farão o monitoramento de 100% das rodovias e das passarelas que estão em implantação pela empresa.

Localização

Confira, a seguir, o posicionamento de cada uma das nove câmeras previstas para esta primeira etapa na Freeway:

– Km 000+300 – Osório;

– Km 001+100 – Osório;

– Km 002+100 – Osório;

– Km 004+900 – Osório;

– Km 008+300 – Osório;

– Km 010+800 – Osório;

– Km 012+700 – Santo Antônio da Patrulha;

– Km 014+700 – Santo Antônio da Patrulha;

– Km 025+900 – Santo Antônio da Patrulha.

(Marcello Campos)

