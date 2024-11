Porto Alegre Instituto dos Advogados lança coletânea inédita sobre as enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Foto: Divulgação

O IARGS (Instituto dos Advogados) lança coletânea inédita sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, no dia 17 de novembro, às 14h, na Feira do Livro de Porto Alegre.

A Coletânea “Enchentes RS” é uma obra inédita que reúne uma série de estudos e reflexões sobre as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, em maio passado. Promovida e publicada pelo IARGS (Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul), esta compilação traz contribuições de 50 autores (associados do IARGS) que abordam aspectos psicológicos e legais do Direito Constitucional, Ambiental, Contratual, Trabalhista, entre outros relacionados às enchentes.

De acordo com a presidente do IARGS, Sulamita Santos Cabral, a obra visa não apenas documentar os episódios das enchentes, mas também analisar suas causas, consequências e as medidas que podem ser tomadas para mitigar os impactos futuros. Com um enfoque multidisciplinar, a coletânea é um recurso para profissionais, acadêmicos e interessados no tema, promovendo um entendimento mais profundo sobre a calamidade pública.

A publicação, organizada pela assessora de imprensa do Instituto, jornalista Terezinha Tarcitano, contribui para a preservação da memória histórica do Rio Grande do Sul ao documentar e analisar as enchentes que impactaram o Estado.

“Essa coletânea se destaca por sua relevância social e acadêmica, contribuindo para o debate sobre um tema tão importante e atual”, destacou Sulamita Santos Cabral.

A edição e a capa do livro foram elaboradas pela editora Karla Viviane Rech, da Freepress.

