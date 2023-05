Tecnologia Inteligência artificial cria o corpo do homem e da mulher “perfeitos”, de acordo com dados de redes sociais

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Um estudo de 2019 começou a investigar os efeitos deletérios do uso prolongado de mídias sociais na imagem corporal. Foto: Reprodução

Para os homens, a mulher ideal é loira e para elas, os caras perfeitos devem ser altos, morenos e musculosos. Pelo menos são essas as características principais para a inteligência artificial de um homem e uma mulher perfeitos.

O Bulimia Project, um grupo de conscientização sobre distúrbios alimentares, pediu à AI que produzisse corpos masculinos e femininos “perfeitos”, de acordo com o que recebe mais engajamento nas mídias sociais. Pesquisadores da organização descobriram que as mulheres mais desejáveis tinham cabelos loiros, pele morena, olhos castanhos e corpos esguios, enquanto o homem “perfeito” tinha olhos escuros e ardentes, maçãs do rosto esculpidas e músculos definidos.

O grupo testou geradores de imagens de inteligência artificial, incluindo Dall-E 2, Stable Diffusion e Midjourney, para revelar como é a ideia dos programas de um físico “perfeito” em mulheres e homens. Por sua vez, a inteligência funciona vasculhando a Internet em busca de imagens que já existem e projetando uma nova imagem levando em consideração as interações com fotos carregadas nas mídias sociais, incluindo curtidas e comentários, bem como pesquisas na Internet.

O resultado mostrou que 40% das imagens mostrando mulheres “perfeitas” eram loiras, 30% tinham olhos castanhos e mais de 50% tinham pele morena.

Quase 70% dos homens ‘perfeitos’ tinham cabelos castanhos e 23% tinham olhos castanhos. Semelhante às mulheres, a grande maioria dos homens tinha pele morena e quase metade tinha pelos faciais.

Muitos deles tinha ainda características quase caricaturais, com lábios carnudos, tez sem rugas e sem poros, além de narizes perfeitos. Todos os recursos altamente cobiçados e frequentemente imitados usando cirurgia plástica e preenchimentos.

“Na era dos filtros do Instagram e do Snapchat, ninguém pode alcançar razoavelmente os padrões físicos estabelecidos pelas mídias sociais. Então, por que tentar encontrar ideais irrealistas? É mentalmente e fisicamente mais saudável manter as expectativas de imagem corporal diretamente no reino da realidade”, diz o relatório final do Bulimia Project.

A indústria da moda também adotou imagens geradas por IA de humanos idealizados para vender suas mercadorias.

A Levi’s, por exemplo, se associou a uma agência de modelos totalmente baseada em inteligência artificial que usa programas de computador para criar modelos realistas. E em março, as três modelos femininas na capa da Vogue de Cingapura foram todas geradas por IA.

Depressão

Um estudo de 2019 da Universidade de Montreal começou a investigar os efeitos deletérios do uso prolongado de mídias sociais na imagem corporal.

Os adolescentes passam uma média de nove horas online por dia e, simultaneamente, as taxas de depressão entre os jovens atingiram níveis recordes.

Uma equipe acompanhou adolescentes ao longo de suas carreiras no ensino médio e descobriu que certas formas de mídia social e programas de TV alimentavam espirais de depressão e autoconsciência.

