Inter Inter alcança marca histórica de 135 mil associados; um quarto do total é de mulheres

Por Redação O Sul | 7 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O total de sócios é o maior já registrado na história do clube. Um quarto do total é de mulheres. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou ter alcançado na quarta-feira (6) a marca de 135 mil sócios(as), sendo 25% desse total formado por mulheres. Simbolicamente, a carteirinha de sócio 135 mil foi entregue ao atacante Rafael Borré, que chegou e já se associou ao Colorado, dentro da campanha “Nossos Craques são Sócios e Nossos Sócios são Craques”.

O total de sócios é o maior já registrado na história do clube. “O objetivo é superar a marca de 150 mil associados(as), consolidando nossa posição de um dos clubes do Brasil com o maior número de sócios. A maior parte dos associados tem entre 18 e 29 anos, seguidos pela faixa etária de 30 a 39”, informou o Colorado.

Thiago Maia

Em outra frente, o Inter finalizou as negociações para o empréstimo do meio-campista Thiago Maia, de 26 anos, com condições já estabelecidas para efetivação da aquisição dos seus direitos federativos de forma definitiva. O jogador, que estava no Flamengo, assina com o Colorado até o final de 2024.

Mais um reforço do Colorado para a temporada, Thiago Maia tem passagens importantes por Santos, Lille da França e Flamengo. Além de atuar pela Seleção Brasileira de Base e conquistar o Ouro Olímpico em 2016.

Alexandro Bernabei

O Inter também comunicou que chegou a um acordo com o Celtic Football Club para anunciar a contratação do lateral-esquerdo Alexandro Bernabei. Ele assina contrato de empréstimo com o clube gaúcho até o final de 2024.

O lateral-esquerdo iniciou a carreira profissional em 2019 no Lanús da Argentina. Em sua primeira temporada, já chamou a atenção, caracterizando-se sempre por muita entrega, qualidade técnica e velocidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-alcanca-marca-historica-de-135-mil-associados-um-quarto-do-total-e-de-mulheres/

Inter alcança marca histórica de 135 mil associados; um quarto do total é de mulheres

2024-03-07