O Inter anunciou, no final desta segunda-feira (3), a contratação do atacante Yuri Alberto. Cria da base santista, o jovem de 19 anos assina contrato com o colorado até 30 de junho de 2025.

A negociação entre o atacante, Santos e Inter foi cheia de reviravoltas. De início, o Inter fez uma proposta de R$ 10 milhões (luvas + direitos de imagem) por Yuri Alberto. O Santos poderia cobrir a oferta e teria prioridade, visto que é o clube formador do jovem. E foi o que fez. Na última sexta-feira (4), o Pexe igualou os valores do Inter pelo garoto. No entanto, o clube paulista teria 15 dias para pagar o valor oferecido. Caso contrário, o atleta estaria livre no mercado, ficando à disposição do Inter.

No sábado, o colorado soltou uma nota em tom de desistência, agradecendo ao atleta e desejando-lhe sucesso. Mas por fora, Inter e Santos negociavam, e os clubes entraram em um acordo para o Colorado pagar uma “compensação financeira” ao Peixe por liberar o jogador. Os valores envolvem parte da dívida santista pela compra do atacante Eduardo Sasha, no início deste ano. O valor cobrado pelo Inter é de 2 milhões de euros referente à venda de 50% dos direitos econômicos do atacante, no início deste ano.

Ficha do atleta:

Nome: Yuri Alberto Monteiro da Silva

Nascimento: 18/03/2001

Natural: São José dos Campos-SP

Altura: 1,82m

Carreira:

2013 | Santos-SP

2017 | Seleção Brasileira sub-17

2019 | Seleção Brasileira sub-20

2020 | Seleção Brasileira sub-23

Conquistas:

2017 | Campeonato Sul-Americano Sub-17 (Seleção Brasileira)