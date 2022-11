Futebol Inter anuncia renovação de contrato com Rodrigo Moledo

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

O novo vínculo vai até dezembro de 2023. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A direção do Internacional confirmou a renovação de contrato com o zagueiro Rodrigo Moledo, 35 anos. O novo vínculo vai até dezembro de 2023. Após contraproposta do estafe do jogador, o futebol colorado ajustou pontos no contrato e deu encaminhamento à permanência do atleta, que está de férias. Moledo voltou a atuar nesta temporada após se recuperar de uma lesão no joelho direito. Foram 23 jogos disputados na temporada.

Além do zagueiro, o Inter já acertou a permanência do técnico Mano Menezes, do zagueiro Gabriel Mercado e dos atacantes De Pena e Alemão. A direção busca agora confirmar a contratação de Wanderson, além de estabelecer um modelo de negócio favorável com o Shakhtar para garantir mais uma temporada com o zagueiro Vitão. O objetivo da direção é a manutenção de 80% do elenco.

O Inter ainda pretende definir até o final de dezembro as situações de Edenilson e Taison. O camisa 8 despertou o interesse do Santos, mas, por ora, não há proposta. Com vínculo até abril, o destino de Taison será debatido durante a pré-temporada, marcada para 14 de dezembro.

O clube está ativo no mercado à procura de reforços. As prioridades são um volante para suprir a ausência de Gabriel, em recuperação durante as férias, e um centroavante, além de contratações pontuais para compor elenco.

