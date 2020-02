Inter Inter desembarca no Chile para início da disputa da Libertadores

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2020

Na terça-feira, o colorado enfrenta a Universidad de Chile Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

O Inter já está em solo chileno, onde nesta terça-feira, inicia a disputa da fase pré-eliminatória da Copa Libertadores. Em meio a um cenário turbulento, o time de Eduardo Coudet terá o confronto contra a Universidad de Chile, em jogo que teve horário antecipado, no estádio Nacional.

Antes do embarque da delegação, houve um último treino em Porto Alegre, realizado com portões fechados. Logo no início da noite, o grupo deixou a capital gaúcha. Nesta segunda-feira, está marcada uma última atividade, no Centro de Treinamentos da Universidad Católica.

Para estreia na Libertadores, que foi antecipada pela Conmebol para às 18h (horário local e de Brasília) por razões de segurança, o Inter deve repetir o mesmo time que venceu o Pelotas, pelo Gauchão: Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Moisés; Musto, Edenilson, Rodrigo Lindoso, Patrick; D’Alessandro e Guerrero.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

