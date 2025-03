Inter Inter e Bahia já se enfrentaram na Libertadores; relembre

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Os brasileiros se enfrentarão novamente em 2025 Foto: Ricardo Duarte/Inter Os brasileiros se enfrentarão novamente em 2025. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Inter e Bahia caíram no mesmo grupo da Copa Libertadores da América de 2025 e terão dois jogos na fase de grupos. Os brasileiros são acompanhados pelo Nacional, do Uruguai, e Atlético Nacional, da Colômbia. Não é a primeira vez que os clubes se enfrentam na competição. Colorado e Esquadrão fizeram quatro jogos na edição de 1989.

Na época, o Bahia chegava a Libertadores como atual campeão brasileiro e um dos favoritos do título. Os brasileiros estavam no grupo 2, junto com Depórtivo Táchira e Marítimo, ambos da Venezuela. Na fase de grupos, O Inter foi derrotado pelo clube baiano nas duas partidas disputadas.

No Beira-Rio, o Bahia venceu por 2 a 1, com gols de Gil e Zé Carlos. Na antiga Fonte Nova, o resultado foi de 1 a 0, com tento de Charles garantindo a vitória.

No mesmo ano, o Bahia e o Inter voltaram a se enfrentar nas quartas de final da Libertadores. Porém desta vez, o Colorado foi superior.

Na partida de ida, que aconteceu no Beira-Rio, o Colorado venceu por 1 a 0, com gol de Diego Aguirre. No jogo de volta, na Fonte Nova, o confronto terminou sem gols.

Confrontos na Libertadores

* Inter 1×2 Bahia (Fase de Grupos – 1989);

* Bahia 1×0 Inter (Fase de Grupos – 1989);

* Inter 1×0 Bahia (Jogo de Ida: Quartas de Final – 1989);

* Bahia 0x0 Inter (Jogo de Volta: Quartas de Final – 1989).

Grupo do Inter na Libertadores

Além do Bahia, o Colorado que está no Grupo F enfrenta também Nacional (URU) e Atlético Nacional (COL). O Inter, que estava no pote 2, vai em busca do terceiro título na competição, depois de levantar a taça em 2006 e 2010. A fase de grupos da Libertadores começa na primeira semana de abril, com jogos a partir do dia 2 de abril. As últimas partidas serão disputadas até 28 de maio.

