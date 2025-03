Grêmio Técnico do Grêmio prepara o elenco para maratona de 18 jogos em dois meses

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

O próximo compromisso do Imortal será diante do Atlético-MG, às 18h30, na Arena, no dia 29 de março. Foto: Guilherme Testa/Grêmio

Gustavo Quinteros completou pouco mais de 60 dias dias no comando técnico do Grêmio. Para os próximos 60 dias, ele terá pela frente 18 partidas, entre Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Ou seja, uma média de um jogo a cada três dias.

O elenco gremista aproveita período de descanso e se reapresenta nesta quinta-feira (20). Assim, a partir disso, o comandante argentino terá 12 dias antes de dar início à sequência desgastante de compromissos. As principais missões de Quinteros serão vencer a desconfiança que a torcida do Tricolor Gaúcho criou no começo do seu trabalho.

Apenas em abril serão oito compromissos, cinco pelo Campeonato Brasileiro, três pela Sul-Americana e um pela Copa do Brasil. O próximo compromisso do Imortal será diante do Atlético-MG, às 18h30, na Arena, no dia 29 de março.

Maratona de abril

* Sportivo Luqueño x Grêmio – 02/04 – Sul-Americana

* Ceará x Grêmio – 05/04 – Campeonato Brasileiro

* Grêmio x Club Atlético Grau – 09/04 – Sul-Americana

* Grêmio x Flamengo – 12/04 – Campeonato Brasileiro

* Mirassol x Grêmio – 16/04 – Campeonato Brasileiro

* Grêmio x Internacional – 19/04 – Série A

* Godoy Cruz x Grêmio – 23/04 – Sul-Americana

* Vitória x Grêmio – 26/04 – Campeonato Brasileiro

