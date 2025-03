Grêmio Presidente do Grêmio avalia grupo na Sul-Americana

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Guerra destacou a importância de terminar na primeira colocação do grupo D Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Guerra destacou a importância de terminar na primeira colocação do grupo D. (Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA) Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

O Grêmio está de volta a Copa Sul-Americana. O Tricolor não disputa a competição desde 2021. A equipe comandada por Gustavo Quinteros caiu no grupo D da Copa Sul-Americana com Godoy Cruz-ARG, Sportivo Luqueño-PAR e Atlético Grau-PER. Após o sorteio, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o presidente gremista, Alberto Guerra, avaliou a chave.

“Há sempre uma dificuldade. O Godoy Cruz é um time argentino que já enfrentamos na Libertadores e sabemos que não é fácil jogar lá. Os outros times não têm tanta tradição, mas, se estão em uma competição como a Copa Sul-Americana, é porque alguma qualidade têm, e precisamos nos preparar para enfrentá-los”, destacou.

Do ponto de vista logístico, Guerra comemorou que o Grêmio tenha escapado da temida altitude. Por outro lado, salientou que os deslocamentos, especialmente para enfrentar o Sportivo Luqueño, no Paraguai, e o Atlético Grau, no Peru, serão longos.

O presidente gremista ainda destacou a importância de terminar na primeira colocação do grupo D e se classificar diretamente para as oitavas de final. Conforme o regulamento da Copa Sul-Americana, os segundos colocados disputarão playoff contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

“Temos que classificar bem e ir direto para as oitavas. Esse ano, a Sul-Americana tem mais clubes ganhadores da Libertadores entre os brasileiros do que a própria Libertadores. Então, a competição será muito forte. Precisamos garantir o primeiro lugar do grupo para evitar mais complicações e ter uma facilidade maior no calendário”, enfatizou.

O Grêmio já sabe qual será a ordem dos confrontos da fase de grupos da Sul-Americana. Entretanto, as datas e horários dos jogos ainda não foram confirmados. A final da competição está marcada para dia 22 de novembro, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

