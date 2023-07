Futebol Inter e Fluminense se enfrentam neste domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Colorado e Tricolor jogam para encostar cada vez mais no G4 da Série A. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fluminense e Internacional se encaram neste domingo (9), pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. As duas equipes tentam chegar cada vez mais perto do grupo dos quatro melhores da competição.

O tricolor das laranjeiras soma 21 pontos no torneio e vem de uma derrota para o São Paulo, no último fim de semana, pelo Brasileiro. Ele ocupa a sexta colocação, mas uma combinação de resultados pode colocar o Tricolor na quarta posição do Brasileiro.

O Inter, por sua vez, tem a mesma pontuação, mas está atrás do Flu nos critérios de desempate (saldo de gol). Sendo assim, uma vitória sobre o rival, também unida a combinação de resultados, joga o Colorado para o G4 do torneio.

A partida marcará a estreia de Enner Valencia, principal reforço da temporada que já está regularizado no BID (Boletim Informativo) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). No entanto, pelas questões físicas, deve começar no banco de reservas. O Colorado não contará com Alan Patrick, que está suspenso. O atacante colorado Pedro Henrique está fora por lesão.

Já o Fluminense não contará com o atacante Ganso, que ainda sente dores na lesão no pé esquerdo e foi vetado pelo departamento médico. Com isso, Pirani é o favorito para a vaga, enquanto o recém-chegado reforço Danielzinho corre por fora, mas deve começar no banco.

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (SP), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Rafael Trombeta (PR). VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/inter-e-fluminense-se-enfrentam-neste-domingo-no-maracana-pelo-campeonato-brasileiro/

Inter e Fluminense se enfrentam neste domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro

2023-07-08