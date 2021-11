Inter Inter empata em 1 a 1 com o Santos no Brasileirão e recebe vaias no estádio Beira-Rio

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

Inter 1 X 1 Santos. (Foto: Ricardo Duarte /Internacional)

Em mais um resultado decepcionante para a sua torcida, o Inter cedeu o empate em 1 a 1 para o Santos na noite deste domingo (28), pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, sob vaias no estádio Beira-Rio, manteve o Colorado na nona posição (48 pontos) e complicou a busca por uma vaga na Copa Libertadores da América.

Os donos da casa saíram na frente, com um gol-contra de Luiz Felipe aos 45 minutos do primeiro tempo. Já os visitantes (em décimo-primeiro lugar na tabela, com 46 pontos) igualaram tudo com Marcos Leonardo, quando o cronômetro marcava apenas um minuto da etapa complementar.

Esse placar também marca para o Inter uma sequência de quatro confrontos sem vitória no Brasileirão. Para reverter esse quadro e se classificar ao torneio continental, o time sob o comando de Diego Aguirre tem agora o desafio de vencer nas duas últimas rodadas do Brasileirão.

O próximo compromisso será contra o Atlético Goianiense, novamente no estádio Beira-Rio, às 20h do dia 6 de dezembro (segunda-feira). Já o encerramento de sua participação no torneio está marcado para o dia 9 (quinta-feira), no Interior paulista, contra o Bragantino.

Resumo do jogo

Os primeiros 15 minutos foram de domínio do Inter. Escalado com três zagueiros, o Santos tentava encaixar a marcação contra o ataque colorada, que criou boas chances de gol mas sem repercussão no placar.

Com o passar do tempo, a posse de bola foi gradualmente equiparada pelo Santos, já melhor postado na defesa mas igualmente inofensivo na linha de frente – diferente do Inter, que ainda levava perigo.

A insistência dos anfitriões acabou recompensa nos acréscimos do primeiro tempo. O meia Taison recebeu na entrada da área santista, matou no peito e chutou de perna canhota. A bola foi espalmada pelo goleiro do Peixe paulista, sobrando para o volante Patrick, que cruzou rasteiro para o atacante Yuri Alberto, mas a bola acabou no fundo da rede com uma interceptação mal-sucedida do zagueiro Luiz Felipe.

A vantagem colorada durou pouco: com apenas um minuto de etapa complementar, o santista Marcos Leonardo conseguiu o empate. Empolgado, o Santos obteve outras boas chances nos instantes seguintes, motivando o técnico colorado a mudar a escalação.

O novo esquema colorado deu um pouco mais de equilíbrio e proporcionou boas chances ao Inter, que quase chegou lá com o meia Mauricio, primeiro com uma bola chutada na trave e depois em uma finalização salva pelo arqueiro. Aos 41 minutos, o lateral Moisés mandou pela linha de fundo a última oportunidade de passar novamente à frente no escore da noite.

Ficha técnica

– Inter: Marcelo Lomba, Saravia (Heitor), Bruno Méndez, Cuesta, Moisés, Johnny (Zé Gabriel), Edenilson, Palacios (Mercado), Taison, Patrick (Mauricio) e Yuri Alberto.

– Santos: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe, Danilo Boza, Madson, Vinícius Zanocelo (Sandry), Felipe Jonatan (Camacho), Gabriel Pirani (Lacava), Lucas Braga, Ângelo (Sánchez) e Marcos Leonardo (Raniel). Técnico: Fábio Carille.

– Arbitragem: trio catarinense formado por Bráulio da Silva Machado e os auxiliares Éder Alexandre e Thiago Americano Labes, além de Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Rio Grande do Norte) no VAR.

Tricampeonato

A boa notícia do domingo ficou por conta da gurizada do Inter. O time sub-20 conquistou seu terceiro campeonato brasileiro da categoria ao empatar fora de casa com o São Paulo em 1 a 1, no jogo de volta – o primeiro duelo, na semana anterior, teve vitória colorada de 3 a 1 no Beira-Rio.

O primeiro troféu foi erguido em 2006 (ano de estreia da competição) com vitória sobre o Grêmio. Já o bicampeonato chegou em 2013, em decisão contra o Palmeiras. Além disso, o Colorado foi vice em 2007 e 2012, derrotado em ambas as decisões pelo Cruzeiro-MG.

