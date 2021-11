Porto Alegre Porto Alegre tem ação especial para oferta de empregos a pessoas com deficiência

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

Iniciativa prossegue até a sexta-feira no Sine do Centro Histórico. (Foto: EBC)

Entre esta segunda (29) e a sexta-feira (3), a unidade do Sine Municipal de Porto Alegre realiza uma ação especial com foco prioritário na oferta de empregos a pessoas com deficiência e reabilitados pela Previdência Social. Ao menos 18 empesas já estão engajadas à iniciativa, que contará com um intérprete de libras.

Interessados devem se dirigir ao órgão durante a manhã ou tarde. O posto está localizado na esquina da travessa Sepúlveda com avenida Mauá, próximo à Praça da Alfândega e ao pórtico do Cais, no Centro Histórico. Em caso de dúvida, o site é prefeitura.poa.br.

O secretário adjunto da SMDS, Paulo Brum, destaca que o evento facilitará a aproximação entre esse público e as empresas, ampliando o número de trabalhadores com deficiência no mundo formal do trabalho:

“Se existem vagas disponíveis e pessoas com deficiência sem trabalho, cabe ao poder público fazer essa intermediação, promovendo a efetiva inclusão social”.

Para o diretor do Sine Municipal, Adriano Weimann, é mais uma forma proativa de colaboração na busca de oportunidades de emprego e geração de renda aos cidadãos da Capital. “É importante destacar que os reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também serão contemplados nesta ação exclusiva para atendimento”.

A partir desta ação, a Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão Social, em parceria com o Sine Municipal, também retomará o “Dia D”, com um data de atendimento a cada mês, tendo por finalidade fortalecer políticas de inclusão no trabalho para as pessoas com deficiência e reabilitados, que formam um grupo considerável de pessoas em busca d trabalho.

Denominado “Semana pela Empregabilidade de Pessoas com Deficiência”, o evento é desenvolvido em parceria com a Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) e o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Comdepa).

A iniciativa integra a programação do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro. Trata-se de uma data instituída em 1992 pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992.

Conforme a prefeitura de Porto Alegre, tem um significado importante como momento de reflexão a respeito dos desafios enfrentados por esse segmento da população. E sobre as melhorias necessárias para garantir acessibilidade e inclusão social, dentro de uma perspectiva de direitos humanos.

Outra iniciativa

Além disso, mais de mil estágios e vagas de emprego (efetivas e temporárias) em diferentes cidades gaúchas serão oferecidas nesta terça-feira (30) durante o 4º Feirão On-line de Empregos e Profissões do grupo educacional QI. O evento é gratuito, das 9h às 17h, com inscrições no site conteudo.qi.edu.br.

Ao longo do dia, os participantes também poderão acompanhar palestras gratuitas com profissionais da área de gestão de pessoas. Eles compartilharão dicas sobre currículo, aumento da empregabilidade e o planejamento de carreira, dentre outros temas.

O objetivo é promover a empregabilidade em todas as cidades onde existem unidades da instituição de ensino. São quatro escolas em Porto Alegre (nas avenidas Alberto Bins, Júlio de Castilhos, Farrapos e Assis Brasil) e também em Canoas, Esteio, Gravataí, Alvorada, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Viamão, Guaíba, Caxias do Sul e Rio Grande.

(Marcello Campos)

