Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

Bolsonaro ao lado de Hamilton Mourão na Academia Militar das Agulhas Negras Foto: TV Brasil Bolsonaro ao lado de Hamilton Mourão na Academia Militar das Agulhas Negras. (Foto: TV Brasil) Foto: TV Brasil

Uma mulher de 40 anos foi detida depois de proferir palavras de baixo calão e xingamentos contra o presidente Jair Bolsonaro na manhã de sábado (27), em Resende (RJ), onde ele participou da formatura de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras.

Antes de seguir para a cerimônia, Bolsonaro foi até a margem da rodovia Presidente Dutra para acenar aos motoristas que passavam pela estrada e cumprimentar os policiais rodoviários federais que atuavam na sua segurança.

A mulher estava em um dos carros que passou pelo presidente. Após os xingamentos, policiais rodoviários abordaram o veículo, e a mulher foi detida por injúria contra o presidente da República e levada para a delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a medida foi tomada com base nos artigos 140 e 141 do Código Penal, que trata de crime de injúria, com pena de um a três anos e multa, aumentados em um terço se o alvo das ofensas for o presidente da República ou um chefe de governo estrangeiro.

Em nota, a Polícia Federal informou que foi lavrado um termo circunstanciado pelo crime de injúria. A mulher foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o xingamento mais expressivo foi “Bolsonaro filho da p…”.

