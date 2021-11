Esporte Inter é tricampeão do Campeonato Brasileiro Sub-20

28 de novembro de 2021

O Colorado conquistou a taça no Morumbi ao empatar com o São Paulo Foto: Renata Lutfi/Inter O Colorado conquistou a taça no Morumbi ao empatar com o São Paulo. (Foto: Renata Lutfi/Inter) Foto: Renata Lutfi/Inter

O Inter conquistou neste domingo (28) a sua terceira taça do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao superar o São Paulo no placar agregado. O Colorado levou para o Morumbi a vantagem de dois gols obtida no Beira-Rio, na primeira partida da final, e bastou um empate em 1 a 1 para garantir o caneco.

A primeira grande chance do jogo ocorreu com Nicolas, aos 24 minutos do primeiro tempo. O atacante foi lançado em profundidade e bateu rasteiro. O goleiro Felipe defendeu, e a defesa paulista afastou parcialmente. A bola voltou para o camisa 9, que chutou no travessão.

O gol veio em uma jogada muito utilizada ao longo do torneio: a bola parada com Thauan Lara. Aos 28 minutos, o camisa 6 bateu escanteio pela direita, João Pedro desviou e Matheus Dias abriu o placar.

O São Paulo chegou ao empate com Pablo, em um chute de fora da área aos 40 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, o time paulista tentou virar o placar, mas foi impedido pela gurizada colorada.

No fim do jogo, uma pequena confusão resultou nas expulsões de Beraldo, zagueiro do São Paulo, e Lucca, atacante colorado que entrou na reta final da partida.

