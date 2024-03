Inter Inter enfrenta o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, em Brasília; acompanhe

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Nova Iguaçu e Inter disputam um jogo eliminatório às 20h desta quarta-feira (13), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem vencer, avança de etapa. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Nova Iguaçu vive um bom momento no início da temporada. A equipe se classificou para enfrentar o Colorado após golear o Itabuna por 8 a 0, fora de casa, na primeira fase. O resultado acachapante igualou as maiores vitórias como visitante da história do torneio. O time da Baixada Fluminense também está na briga pelo Estadual e, no último sábado, fez bom jogo e empatou com o Vasco pela ida semifinal, no Maracanã.

Embalado, o Inter vem de nove vitórias seguidas. Os titulares de Eduardo Coudet não perdem desde o ano passado. Semifinalista do Gauchão após vencer o São Luiz no último sábado, no Beira-Rio, o Colorado eliminou o ASA, em Arapiraca, na primeira etapa da Copa do Brasil. A noite em Brasília pode marcar as estreias de Borré e Fernando.

Escalações

Nova Iguaçu – técnico: Carlos Vitor

O Carrossel da Baixada deve ir a campo com elenco completo, sem desfalques. A semana é das mais importantes para o clube, com duelo decisivo com o Vasco pelo Carioca. Por isso, a equipe pode ter preservações pontuais com a base titular.

Escalação: Fabrício; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Ronald, Igor e Yago; Bill, Lucas Campos e Emerson Carioca.

Inter – técnico: Eduardo Coudet

Valencia chegou a ser dúvida para a viagem, mas integra a delegação em Brasília. Borré e Fernando devem começar no banco e entrar em campo no decorrer do confronto. Thiago Maia, por outro lado, está fora. Mercado, recuperado de dores no joelho esquerdo, fica à disposição depois de quatro jogos.

Escalação: Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Fernando, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira – SP

Assistente 1: Anderson José de Moraes Coelho – SP

Assistente 2: Evandro de Melo Lima – SP

Quarto árbitro: Marcello Ruda Neves Ramos da Costa – DF

Inter enfrenta o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, em Brasília; acompanhe

2024-03-12