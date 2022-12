Inter Inter está à procura de um novo volante após não ter acertos com Lucas Romero

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Objetivo é entregar um meio-campista marcador para Mano durante o período de treinos Foto: Ricardo Duarte/Inter Objetivo é entregar um meio-campista marcador para Mano durante o período de treinos (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter está procurando um jogador no estilo do volante Gabriel, que está se recuperando de lesão. O Colorado esteve em negociação com Lucas Romero, mas o Independiente-ARG negociou o atleta com o León-MEX. Além disso, a direção do Inter sondou outras opções e Caio Vinicius, do Fluminense, foi um dos interessados, mas acabou saindo dos planos. Raniele, do Avaí, está fora dos planos também.

Gregore, do Inter Miami, está sendo visto com bons olhos pela direção colorada. O jogador tem 28 anos e é um destaque e um dos capitães do time. Neste ano, foram 33 jogos e duas assistências. O atleta foi treinado pelo técnico Mano Menezes em 2020, no Bahia.

Para a reapresentação do Inter, Mano só vai contar com Matheus Dias e Johnny. O grupo do Inter volta aos treinos no dia 2 de janeiro, no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre.

