Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

A bola começa a rolar às 20h no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter está pronto para encarar o próximo duelo no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (22), dentro do G6 e na luta pela parte de cima da tabela de classificação, o a equipe colorada tem pela frente o Avaí. O time gaúcho entra em campo às 20h, no Estádio da Ressacada, pela 23ª rodada do certame nacional.

O treino que encerrou a preparação colorada para a partida foi realizado na manhã deste domingo (21), no CT Parque Gigante. Os trabalhos foram fechados para a imprensa, mas a assessoria do clube informou que o treinador Mano Menezes comandou atividades táticas e de bola parada defensiva e ofensiva.

O objetivo do último treinamento também foi ajustar os detalhes do time que entrará em campo na Ressacada, em Florianópolis (SC).

Com 36 pontos somados, o Inter ocupa a sexta posição na tabela. Uma vitória pode colocar a equipe no G4 do Brasileirão, a região dos times que se classificam diretamente para a fase de grupos da Libertadores. O Avaí, adversário desta segunda, tem 23 pontos e está na décima sétima posição.

Para este jogo, o Colorado terá um retorno que já foi considerado importante, trata-se de Edenilson, que depois de ter um problema de lesão, deve voltar a ser titular.

No entanto, depois da eliminação perante o Melgar, o atleta passou a ter pouca simpatia da torcida colorada. O fato de ter se desentendido com um repórter no treino, não causou boa impressão junto aos torcedores.

Entretanto, devido a sua qualidade técnica de Edenilson, a aposta é de que o mesmo seja titular diante do Avaí nesta noite.

Lista de relacionados

O Inter divulgou a lista de relacionados que viaja para jogar em Santa Catarina. Todos os atletas que estavam à disposição foram levados. Somente aqueles com algum problema físico, permaneceram em Porto Alegre para se reabilitar.

Confira quem são os atletas que viajaram para Florianópolis neste domingo.

– Goleiros: Keiller e Emerson Jr.

– Zagueiros: Mercado, Vitão e Kaique Rocha.

– Laterais: Bustos, Renê, Weverton e Thauan Lara.

– Volantes: Edenilson, Gabriel, Johnny e Liziero.

– Meias: Alan Patrick, De Pena, Estêvão, Maurício e Lucas Ramos.

– Atacantes: Wanderson, Pedro Henrique, Alemão, Braian Romero, David e Taison.

O meia De Pena comemorou a semana livre para o Internacional treinar antes do jogo contra o Avaí. “Vamos chegar da melhor maneira para esse jogo, que é muito difícil. O Avaí na Ressacada é um time duro, já demonstrou contra outros times”, afirmou o uruguaio.

A provável escalação do Inter contra o Avaí tem: Keiller; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, Edenílson, De Pena, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

