O colorado já deu início à transição de gestões para o triênio 2021/23. Na última quarta-feira (16), o presidente eleito, Alessandro Barcellos, e seus vice-presidentes se reuniram com o atual mandatário, Marcelo Medeiros, na sala da presidência do Beira-Rio para projetar a troca de mandatos.

Mesmo que a temporada termine apenas em fevereiro, Barcellos assume o clube logo em 1º de janeiro, ainda com o Campeonato Brasileiro em andamento. Um dos primeiros passos deve ser a busca por um novo treinador. O atual técnico, Abel Braga, tem contrato até fevereiro de 2021 e seu futuro ainda é incerto. O novo presidente pretende ter uma conversa com o técnico e com os demais integrantes do departamento de futebol ainda nesta semana para traçar um diagnóstico do atual momento vivido pelo Inter.

As conversas com um possível nome para assumir o cargo já iniciaram. Miguel Ángel Ramírez, atual técnico do Idependiente Del Valle, já foi procurado pelo novo mandatário, mas, caso as conversas se concretizem em uma contratação, o novo técnico deve assumir a equipe somente em fevereiro, ao final da temporada.