Através de um vídeo, D’Alessandro anunciou seu último jogo com a camisa do Inter. Será no sábado (19), às 21h, no Beira-Rio, contra o Palmeiras. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (16), em uma publicação no Twitter do clube.

“Fala, torcedor colorado. Aqui o D’Ale. Queria primeiro cumprimentar vocês, mas também comunicar que o jogo do sábado contra o Palmeiras aqui no Beira-Rio vai ser o meu último com a camisa do Inter. É uma decisão minha também. Acredito que eu mereça me despedir junto com vocês. Não vai ser possível. Mas pelo menos, o meu último jogo vai ser, e minha última lembrança vai ser dentro do Beira-Rio. É isso que quero e que eu gostaria de que aconteça sábado”, diz a mensagem.

No final de novembro, D’Ale anunciou que não renovaria seu contrato com o Inter, que termina em 31 de dezembro deste ano. O ídolo colorado quer se despedir do clube em uma partida no Beira-Rio, mesmo sem a torcida. Por isso, não atuará contra o Bahia, na Fonte Nova, no dia 27, no último jogo do ano para o Inter.

Confira o vídeo na íntegra: