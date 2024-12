Inter Inter inicia troca de gramado no Beira-Rio

6 de dezembro de 2024

Estima-se que o estádio poderá receber novos jogos a partir do dia 16 de janeiro.

O Inter deu início nesta quinta-feira (5), a troca do gramado do Beira-Rio para a próxima temporada. Devido as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, o gramado permanente do estádio foi perdido.

Para que o retorno do Colorado para a sua casa em Porto Alegre fosse possível, foi plantado o gramado de inverno, que se manteve até o final desta temporada. O processo de troca se inicia com uma raspagem da grama atual e o nivelamento da areia que fica por baixo. Após isso, o plantação do gramado Bermuda Tifgrand será feita e voltará a ser a principal do Beira-Rio.

Para que todo o processo seja concluído, o clube estima que levará aproximadamente 10 dias, mas a estimativa pode variar de acordo com as condições climáticas. Para que o gramado esteja pronto para receber novos jogos, precisará passar por manutenção durante o final do ano, com adubagem e fertilização. O prazo final é que o estádio possa voltar a ser utilizado a partir do dia 16 de janeiro.

