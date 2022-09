Esporte Inter recebe o Cuiabá na 26ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Time colorado vai atrás de três pontos que podem lhe garantir a vice-liderança no Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte)

O Inter recebe o Cuiabá, a partir das 16h30 deste sábado (10/09), no Beira-Rio, para a disputa de partida da 26ª rodada do Brasileirão de 2022. Quarto colocado, o Colorado buscará os três pontos que, a depender dos resultados rivais, podem alçá-lo à vice-liderança nacional.

Invicto e com 100% de aproveitamento dentro de casa no returno do Brasileirão, o Inter vai atrás de sua quarta vitória consecutiva como mandante no Brasileirão. A novidade pode ficar por conta de Alan Patrick, que pode receber uma oportunidade entre os 11 titulares. O camisa 10 está como o favorito para substituir De Pena. O uruguaio levou o terceiro cartão amarelo no empate em 2 a 2 com o Corinthians e será desfalque no final de semana por suspensão.

O time entra em campo com a certeza da permanência do técnico Mano Menezes, que na sexta (9), teve seu contrato renovado até dezembro de 2023. Em mais de 30 partidas sob seu comando, o Inter tem apenas quatro derrotas e está na disputa pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro, com um dos melhores ataques.

O provável time do Inter para a partida deverá ser: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Alan Patrick, Mauricio e Wanderson; Alemão. A venda de ingressos para a partida contra o Cuiabá estará liberada até as 17h30 deste sábado, e ocorre tanto pela internet quanto na bilheteria do Beira-Rio.

