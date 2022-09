Esporte Piloto brasileiro Felipe Drugovich conquista campeonato da Fórmula 2

Primeiro brasileiro a tornar-se campeão da categoria garantiu a façanha mesmo sem terminar a primeira das duas corridas deste final de semana.

O piloto brasileiro Felipe Drugovich, de 22 anos, conquistou neste sábado (10), antecipadamente, o título do campeonato de pilotos da Fórmula 2, principal categoria de acesso para a Fórmula 1. O primeiro brasileiro na história a tornar-se campeão da segunda principal categoria do automobilismo mundial garantiu o título mesmo sem terminar a primeira das duas corridas que são disputadas neste fim de semana no circuito de Monza, na Itália.

Isso porque, apesar de ele ter se envolvido em uma colisão na primeira volta e abandonado a corrida, o vice-líder do campeonato, Théo Pourchaire, da ART Grand Prix, terminou na 17ª posição e não conseguiu reduzir a vantagem de 69 pontos para Drugovich – 233 contra 164.

Resto da temporada

Além da segunda prova na Itália, no domingo (11), a F2 ainda terá mais uma rodada dupla, que será disputada no circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 17 e 19 de novembro. No entanto, mesmo que Pourchaire vença essas três etapas, não conquistará pontos suficientes para superar Drugovich no campeonato de pilotos.

“Eu realmente não tenho palavras. É realmente um sonho, estou extremamente feliz. Eu tentei ser consistente este ano – e agora estou no topo do mundo”, disse o brasileiro em entrevista após o fim da corrida.

Carreira na Fórmula 2

Drugovich estreou na F2 em 2020 pela própria MP e impressionou com os resultados: uma pole position, quatro pódios e três vitórias em sua temporada de estreia. Naquele ano, no entanto, ele acabou apenas em nono no campeonato, principalmente pela inconstância nos resultados nas outras etapas da temporada.

