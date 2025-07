Inter Inter recebe o Vasco e mira manter sua sequência perfeita

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

O técnico Roger Machado avalia a possibilidade de poupar quatro peças-chave do elenco. Foto: Ricardo Duarte/Internacional O técnico Roger Machado avalia a possibilidade de poupar quatro peças-chave do elenco. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter recebe o Vasco da Gama nesse domingo (27) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, buscando manter sua sequência de vitórias. Já são três triunfos consecutivos do Colorado: venceu Ceará e Vitória no Beira-Rio, ambos por 1 a 0, e superou o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro.

O grande destaque da equipe tem sido o camisa 10, Alan Patrick. Desde que chegou ao clube, o meio-campista vem se consolidando como principal nome do elenco. Na temporada, acumula 12 gols e 11 assistências, e participou diretamente de três dos últimos quatro gols marcados pelo Inter — além de sofrer o pênalti que originou o quarto.

O Vasco chega em momento completamente oposto. São quatro partidas sem vitória: um empate e uma derrota no Brasileirão e os mesmos resultados na Sul-Americana, o que culminou na eliminação da competição. Fora de campo, o clima também é tenso, com protestos da torcida contra o presidente Pedro Paulo, invasão da organizada no CT Moacyr Barbosa e até casos de agressões a torcedores cruzmaltinos, gerando desconforto entre os vascaínos.

Retrospecto favorece o Inter

O histórico do confronto favorece o Inter. Em 69 jogos disputados, o Colorado venceu 32, empatou 14 e perdeu 23. O time gaúcho também leva vantagem nos gols: 102 marcados contra 91 do Vasco. A maior goleada da história foi aplicada pelo Inter em 2015, com um sonoro 6 a 0 no Beira-Rio. Fora de casa, a melhor vitória foi um modesto 2 a 0.

O fator local é decisivo para o Colorado: em 30 partidas no Beira-Rio, foram 19 vitórias, quatro empates e apenas sete derrotas. Já o Vasco não apresenta domínio em casa tão expressivo — em 39 jogos, venceu 16, empatou 10 e perdeu 13. A última vitória vascaína sobre o Inter no Brasileirão foi em 2019; desde então, o Colorado conquistou quatro vitórias seguidas sobre o rival carioca.

Desfalques das equipes

Inter: A única novidade na lista de ausências é o zagueiro Vitão, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Santos.

Vasco: Coutinho está fora por conta de um desconforto na panturrilha (não especificado qual). Adson sofreu uma entrada dura em treinamento, fraturou a tíbia da perna direita e passará por cirurgia. João Vitor também está suspenso após receber o terceiro amarelo.

Prováveis escalações

Inter: Rochet (Ivan); Aguirre (Benítez), Mercado, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick (Bruno Tabata); Wesley, Rafael Borré e Carbonero. Técnico: Roger Machado

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Rayan, Vegetti e David. Técnico: Fernando Diniz

