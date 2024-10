Inter Inter renova contrato com Ricardo Mathias até o final de 2028

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pelo time profissional, o atacante já disputou 5 jogos e marcou 1 gol. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou nessa quarta-feira (23) a renovação do contrato do atacante Ricardo Mathias até o final de 2028. Destaque nas categorias de base, o jogador chegou ao clube em 2022 para integrar o time sub-17 e, em 2023, passou a atuar pela equipe sub-20. Com passagem marcante pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, Ricardo marcou 3 gols em 3 jogos na edição de 2024.

Ao longo de 2023, balançou as redes 22 vezes em 35 partidas, sendo 25 como titular. Pelo time profissional, o atacante já disputou 5 jogos e marcou 1 gol no empate em 2 a 2 com o Corinthians, resultado que colocou o Inter na sexta posição da tabela do Campeonato Brasileiro.

“Eu estou muito feliz de estar seguindo no clube. Foi um clube que me abraçou muito. Aprendi muito com os jogadores, e esse momento muito bom na minha vida de ter feito o gol [contra o Corinthians] e já receber uma coisa tão boa que é estar renovando com o Inter. Estou muito feliz”, disse o jogador.

“O Colorado celebra a continuidade do jovem talento, reforçando o compromisso com o cuidado e a responsabilidade no desenvolvimento dos jovens atletas formados no Celeiro de Ases”, informou o clube.

Próxima rodada

Em outra frente, o foco do grupo colorado está voltado para o duelo do fim de semana. Fora de casa, o Inter tem pela frente o Atlético-MG, no sábado (26), às 19h, na Arena MRV, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 49 pontos, o Colorado ocupa a sexta posição no Brasileirão, dois pontos a menos que o G4 da competição.

Na manhã dessa quarta-feira (23), a equipe treinou forte sob o calor porto-alegrense e deu sequência na preparação para a partida. O grupo realizou atividades físicas na academia e no campo, depois exercícios técnicos e finalizou com trabalho tático. Para o jogo em Belo Horizonte, o treinador Roger Machado tem o retorno de Thiago Maia, que cumpriu suspensão no Grenal. Já Fernando fica de fora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-renova-contrato-com-ricardo-mathias-ate-o-final-de-2028/

Inter renova contrato com Ricardo Mathias até o final de 2028

2024-10-23