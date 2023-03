Inter Inter se reapresenta após o empate contra o Ypiranga pelo Gauchão

21 de março de 2023

O comandante colorado terá a semana cheia para a preparação do time para a semifinal do Gauchão Foto: Ricardo Duarte/Inter O comandante colorado terá a semana cheia para a preparação do time para a semifinal do Gauchão (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter se reapresentou nesta terça-feira (21) e deu início aos trabalhos para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Depois de empatar em 1 a 1 na partida de ida, a equipe recebe o Caxias no domingo (26), às 18h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O primeiro treinamento da semana foi aberto no CT Parque Gigante. O treinador Mano Menezes comandou atividades físicas e técnicas no gramado. O lateral-esquerdo Renê teve uma lesão muscular na coxa, ficou fora do treino, e desfalcará o time diante da equipe da Serra Gaúcha.

O comandante colorado terá a semana cheia para ajustar detalhes do time que entrará em campo no domingo. Mano conta com o retorno do atacante Alemão, que cumpriu suspensão na última partida. Com o empate em Caxias, o Inter se classifica para a final com uma vitória simples jogando dentro de casa.

