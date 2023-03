Inter Renê tem lesão confirmada e desfalca o Inter contra o Caxias na semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A partida de volta com o Caxias ocorre no domingo (26) Foto: Reprodução A partida de volta com o Caxias ocorrerá no domingo (26) (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter já está em preparação para a segunda partida da semifinal do Gauchão. A primeira baixa é do lateral-esquerdo Renê. O jogador teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita e Thauan Lara deve assumir a titularidade para o jogo.

Se o Colorado avançar à final, o atleta será reavaliado pelo departamento médico. O jogador apresentou o problema ainda no primeiro tempo contra o Caxias, no estádio Centenário. No segundo tempo, o camisa 6 foi retirado de campo.

Outra baixa confirmada é do volante Johnny. O jogador foi convocado pela seleção dos Estados Unidos para os confrontos contra Granada e El Salvador. O camisa 30 estará liberado de Mano Menezes se o clube gaúcho disputar a final.

O Inter volta aos trabalhos nesta quarta-feira (22). A partida com o Caxias ocorre no domingo, às 18h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O time de Mano Menezes precisa vencer para garantir a ida para a final. Nova igualdade leva a pênaltis.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/rene-tem-lesao-confirmada-e-desfalca-o-inter-contra-o-caxias-pela-segunda-partida-da-semifinal-do-gauchao/

Renê tem lesão confirmada e desfalca o Inter contra o Caxias na semifinal do Gauchão