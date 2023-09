Inter Inter treina pesado para enfrentar o Athletico-PR pela 24ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Sol forte e trabalho intenso no domingo colorado. (Foto: João Batista/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter trabalha forte no CT Parque Gigante para o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro. Após vencer o São Paulo na última rodada, o foco agora é no Athletico-PR, que está no sétimo lugar da tabela de classificação, com 37 pontos. A partida, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece na próxima quinta-feira (21), às 19h30, na Arena da Baixada.

A equipe gaúcha começa a rodada na 12 posição da tabela e 29 pontos.

Nesse domingo, os atletas colorados fizeram um treinamento pesado, acompanhado do forte calor da capital gaúcha. Sem jogo no fim de semana, o treinador Eduardo Coudet aproveitou para trabalhar a equipe e ajustar detalhes importantes para a sequência de jogos decisivos. Após o confronto em Curitiba nesta semana, o clube gaúcho começa a decidir as semifinais da Copa Libertadores.

As atividades na manhã de domingo foram fechadas para a imprensa no centro de treinamento. Os jogadores que estavam com suas seleções na Data FIFA treinaram normalmente com o grupo e estão à disposição da comissão técnica. Assim como Johnny e Vitão, que estavam lesionados, e estão recuperados. Luiz Adriano cumpriu suspensão no último jogo e também retorna.

Pedro Henrique é o único atleta colorado que segue em tratamento médico, devido a uma fratura no antebraço esquerdo.

O próximo treinamento colorado está marcado para a tarde desta segunda-feira (18), dando sequência na preparação para o confronto em Curitiba.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-treina-pesado-para-enfrentar-o-athletico-pr-pela-24a-rodada-do-brasileirao/

Inter treina pesado para enfrentar o Athletico-PR pela 24ª rodada do Brasileirão

2023-09-17