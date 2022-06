Inter Inter x Botafogo: escalações, momento, arbitragem e transmissão

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2022

Gaúchos e cariocas se enfrentam em confronto de opostos na tabela do Brasileirão. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O colorado encara o Botafogo no Estádio Beira-Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inter ocupa a 3ª colocação da competição, com 21 pontos conquistados. E o 4° colocado, que neste momento é o Athletico-PR, tem 18 pontos somados, 3 pontos a menos que a equipe de Mano Menezes.

Se vencer nesta noite, colorado poderá terminar a rodada na vice-liderança. Para isso, o Corinthians não pode vencer o Goiás, jogando em casa, às 16h deste domingo.

INTER

Equipe colorada está há 16 jogos sem perder e o técnico Mano Menezes está invicto no comando do clube. São 14 jogos do treinador, com 7 vitórias e 7 empates. O Momento é bom, e a expectativa é de o Beira-Rio receba 20 mil torcedores neste final de tarde.

Taison e Carlos de Pena voltam a ser relacionados após cumprirem suspensão na última partida contra o Goiás. O uruguaio deve ganhar a vaga de Johnny na equipe titular. Já Taison, deve começar no banco de reservas e entrar no decorrer do confronto.

Provável escalação

Daniel, Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Gabriel, De Pena, Edenílson, Wanderson, Alan Patrick e David.

BOTAFOGO

O Glorioso ocupa a 15ª colocação da Série A, com 15 pontos conquistados. Equipe carioca vive um novo momento em sua história, após grupo de investidores comprarem o clube. John Textor, o novo dono, prometeu uma mudança de patamar no Botafogo, e gerou grande expectativa nos torcedores. A campanha ruim no Brasileirão até aqui gerou pressão ao trabalho do português Luís Castro, e gerou protestos violentos de torcedores contra atletas da equipe. Glorioso interrompeu uma sequência de 4 derrotas na última partida, vencendo o São Paulo no Estádio Nilton Santos. Assim, chega a equipe do Rio de Janeiro para encarar o Inter no Beira-Rio!

Provável escalação

Gatito Fernández, Saravia, Daniel Borges, Philipe Sampaio, Joel Carli, Hugo; Kayque, Patrick de Paula; Lucas Piazon, Vinícius Lopes e Erison.

ARBITRAGEM

Sávio Pereira Sampaio (FIFA-DF), auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior. VAR: Rafael Traci (SC)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 17h ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Luiz Carlos Reche, reportagem de Barbosa Júnior e Carlos Lacerda , e plantão de Rogerio Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

