Acontece InternetSul apresenta iniciativa que busca eliminar o acúmulo de fios e cabos em postes de todo o Brasil

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

A Campanha Poste Limpo é uma das principais pautas da programação do Link ISP 2023. Foto: O Sul Foto: O Sul

A Associação dos Provedores de Serviços e Informações da Internet (InternetSul) apresentou a Campanha Poste Limpo, ação para eliminar o acúmulo de fios e cabos nos postes das cidades brasileiras, durante a programação do Link ISP 2023, em Gramado. O movimento, que começou pelo Rio Grande do Sul, já teve seu primeiro Dia D – data em que provedores e concessionárias realizam um mutirão para limpar postes em cada município -, em Erechim, no noroeste gaúcho. Depois disso, já passou por cidades como São Francisco de Paula e Porto Alegre.

Dados do Ministério das Comunicações indicam que há cerca de 60 milhões de postes no Brasil, e destes, 25% têm superlotação ou sobrecarga de cabos, fios e outras estruturas que disputam em torno de 60 centímetros disponíveis nos pontos estratégicos de cada poste.

Segundo Alexandro Schuck, presidente da InternetSul, a campanha visa criar uma cultura de não acúmulo e de melhor uso dos postes, tanto para os provedores de internet quanto para as empresas de energia elétrica, bem como para outros prestadores e a sociedade em geral. Isso evitará a poluição visual e os riscos à segurança e saúde que o problema causa, podendo gerar acidentes.

Preço das concessionárias

Um dos principais entraves para um melhor uso dos postes está, hoje, no preço cobrado pelas concessionárias para o compartilhamento com os provedores de internet e telecomunicações.

“O valor precisa ser revisto. Somos mais de 20 mil empresas com SCM no Brasil, mas o preço cobrado pelas concessionárias é muito maior do que o recomendado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) na resolução conjunta de 2014”, afirma Schuck. “Recomendamos que seja acolhido o preço de referência para compartilhamento de infraestrutura estabelecido na Resolução 004/14 para os provedores de internet”, complementa.

A Campanha Poste Limpo já tem o apoio da RGE, Câmara Municipal de Porto Alegre e Câmara Municipal de Erechim, além de outras entidades de internet e Telecom de todo o Brasil, como TelComp, APIMS, Abramulti, Abrint, Aspro, Redetelesul, Associação NEO, ProBahia, Aspeal e Seinesp.

“Esta iniciativa alcança abrangência nacional, pois vai melhorar a colocação dos cabos de fibra óptica, a fiação da iluminação pública e das concessionárias, seguindo o padrão exigido, além de recolher os cabos sem uso. A ideia é a cada três meses trabalhar em uma rua diferente nas cidades contempladas”, explica o presidente.

A Campanha Poste Limpo ainda prevê a organização de grupos regionais de fomento à higienização dos postes, formados por concessionárias, prefeituras e ocupantes, além do incentivo à cultura de limpeza dentro dos ISPs, para que façam a manutenção dos cabos pertencentes ao provedor periodicamente. “Afinal, trata-se de um ativo de responsabilidade do provedor”, acrescenta.

Gravidade do problema

Para compreender a gravidade do problema, é necessário entender também os motivos que causaram essa situação.

“Normas técnicas desatualizadas, preço excessivo pela ocupação dos postes, demora na aprovação de projetos, falta de comunicação ou comunicação ineficiente para fins de manutenção dos postes, bem público do poste tratado como bem particular, regras de mercado aplicadas em contratos de compartilhamento que tem natureza de servidão administrativa e a gestão inadequada do espaço do poste são alguns deles”, cita Schuck.

Para um cenário equilibrado, o dirigente da InternetSul acredita que, além do preço justo para o ponto de fixação, a escolha de uma gestora de postes por localidade e a revisão de norma técnica para permitir mais espaços regulares para provedores também são essenciais.

