Rio Grande do Sul Investimento da Amazon vai gerar mais de 500 empregos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Centro de distribuição em Nova Santa Rita tem área total de 41 mil metros quadrados Foto: Divulgação/Secom Centro de distribuição em Nova Santa Rita tem área total de 41 mil metros quadrados. (Foto: Divulgação /Secom) Foto: Divulgação/Secom

O governo do Estado recebeu nesta segunda-feira (09), a oficialização da decisão da Amazon de instalar um centro de distribuição no Rio Grande do Sul. A unidade da empresa fica sediada em Nova Santa Rita e vai gerar mais de 500 empregos diretos. O governador Eduardo Leite saudou a notícia e destacou que o investimento revela o acerto da política do governo na atração de grandes empresas.

“A decisão da Amazon nos deixa não só muito orgulhosos, mas também reforça o sucesso do governo em nossa política de atração de investimentos. Estamos trabalhando muito para tornar o Rio Grande do Sul um Estado cada vez mais receptivo aos investimentos privados, gerando empregos, melhorando a renda das famílias e impulsionando o desenvolvimento do Estado. Além de trazer todos esses benefícios, a instalação do centro de distribuição de uma empresa como a Amazon representa uma mudança de paradigma para o e-commerce no Estado e na região Sul do Brasil. Estamos muito felizes e otimistas com o futuro desta parceria”, afirmou o governador.

O centro de distribuição da Amazon na Grande Porto Alegre tem área total de 41 mil metros quadrados. Com a instalação da Amazon no Rio Grande do Sul, o Estado passa a contar com unidades operacionais de três das 10 maiores empresas do mundo (além da Amazon, o RS tem unidades da State Grid e da Toyota). A Amazon é a segunda empresa de maior valor de mercado no mundo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul