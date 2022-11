Tecnologia iPad: saiba como o dispositivo da Apple pode ajudar você no trabalho

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O tablet é um gadget muito procurado por sua utilidade nos estudos e para uso profissional. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para além do entretenimento, o tablet é um gadget muito procurado por sua utilidade nos estudos e para uso profissional. Com a proposta de ser um aparelho pensado principalmente para interação e exibição de conteúdo, ele é o dispositivo tecnológico ideal para ser utilizado em situações de trabalho como reuniões e para auxiliar na produtividade.

Dentre os diferentes modelos do mercado, o iPad da Apple se destaca como um dos gadgets mais avançados pelo seu mundo de possibilidades e por sua praticidade. Abaixo, o IGN Brasil lista 5 formas que um iPad pode te ajudar como ferramenta de trabalho.

Produtividade

Quando falamos em produtividade, ter noção de como organizar suas tarefas para que elas possam ser praticadas da melhor maneira é fundamental. Nesse sentido, o iPad demonstra ter um ótimo potencial por sua natureza multitarefa.

Existe uma pluralidade de apps voltados para produtividade e você pode fazer o download deles no seu iPad para admnistrar suas tarefas e ideias. Com recursos do próprio iPad, você também tem a chance de fazer cards criativos, utilizar o recurso QuickNote e ainda se jogar nas funcionalidades do Notas. Inovado para iPad, o Notas tem novas maneiras de elencar e colaborar informações. As Etiquetas presentes no app facilitam a categorização e localização das notas de forma inteligente, e você ainda pode compartilhar as anotações com seus colegas de trabalho.

Interação

É fato: quando o assunto é conteúdo, o iPad não assume o topo como criador, mas certamente disputa o primeiro lugar como um aparelho de exibição e interação de conteúdo.

Essa característica é potencializada, sobretudo, por 3 fatores: a tela maior que a de um smartphone, sua portabilidade e o caráter interativo do gadget. Todos esses fatores são relevantes quando pensamos em trabalho. Com um iPad em mãos, você não precisa de um projetor, você pode levar suas apresentações em PDF, vídeo ou em outros formatos para a sua equipe nas próprias mãos, e ainda alternar e interagir com outros conteúdos em diferentes janelas rapidamente, sem precisar de mais de um aparelho. Apresentar ideias, planilhas, esboços e conteúdos multimídia em geral nunca foi tão fácil de fazer de qualquer lugar.

Criatividade

Dispositivo favorito de pessoas que trabalham com criatividade, o iPad se destaca por seus recursos de criação e a compatibilidade com todo o Pacote Office. Com uma Apple Pen ou Apple Pencil, você pode preparar apresentações de resultados esteticamente mais agradáveis e ainda turbinar suas anotações como se a tela do iPad fosse um papel em branco: com desenhos, setas e tudo o que você quiser esboçar na tela, na cor que você desejar.

Digitalização

Com o tablet da Apple, você pode dispensar o scanner e parar de depender da função digitalizadora da sua impressora. Basta um simples toque e qualquer arquivo, inclusive prints, podem ser transformados em PDFs rapidamente.

Vídeo conferências

Desde o início da pandemia de covid-19, as vídeo-chamadas se tornaram parte intrínseca do dia a dia no trabalho. Utilizando um iPad, você pode se conectar as vídeo conferências de qualquer lugar, aproveitando de conexões extremamente estáveis garantidas com a versão mais recente de Bluetooth 5.3 e sem precisar ligar um laptop ou desktop. A praticidade de ter um iPad em mãos permite que você desfrute do melhor das chamadas sem gastar tanta energia ou precisar se programar para estar um determinado ambiente. Se reúna com sua equipe de onde quer que você esteja, com a qualidade da câmera do iPad e de boa conectividade.

Um teclado externo faz toda a diferença

Adicionar um teclado externo pode elevar a sua experiência com um iPad para o próximo nível. Utilizando um pequeno acessório para digitar rapidamente, você tem o poder de alavancar a sua produtividade no dia a dia, fazendo o melhor uso da natureza multitarefas do tablet da Apple. Você pode, ao mesmo tempo, fazer sua apresentação, alternar rapidamente para uma página de edição de textos, e retornar. Com o acessório de bônus, a experiência no trabalho só tem a melhorar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia