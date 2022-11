Saúde Sementes de melancia podem evitar problemas cardíacos e nos rins

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

O alimento possui vários outros benefícios medicinais. (Foto: Reprodução)

Se você é do tipo que come a melancia e descarta as sementes dessa fruta, pare um minuto para ler esta matéria. Talvez essa notícia te surpreenda, mas especialistas garantem que esse alimento possui propriedades essenciais para o nosso organismo.

De acordo com Jannaína Velasques, professora da UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia), as sementes da melancia possuem ômega-6, vitaminas do complexo B, aminoácidos, minerais e antioxidantes que ajudam a neutralizar a ação de radicais livres e evitar muitos problemas de saúde.

“O consumo frequente melhora a nossa imunidade, ajuda a reduzir o inchaço provocado pela retenção de líquidos do organismo, fortalece os ossos, regula a pressão arterial e pode até evitar problemas cardíacos”, explica a professora.

Mas a Professora alerta, para a ingestão de sementes, recomenda-se antes submeter a alta temperatura, seja pela decocção no preparo de chás ou assar em forno para produção da farinha da semente, pois sementes de curcubitáceas costumam ter inibidores de proteinase que, em pessoas predispostas, podem dificultar a digestão.

Conheça outros benefícios

Velasques afirma que esses são apenas alguns dos benefícios medicinais desse alimento. Mas que o consumo frequente pode auxiliar em muitos outros problemas de saúde.

Confira outros seis benefícios desse dessas sementes: Melhora o funcionamento do sistema renal; Diminui o risco de infecções urinárias; Diminui a chance de formação de pedras nos rins; Previne anemia; Melhora a saúde da pele e cabelos; Melhora o funcionamento do intestino.

Mas afinal, como se deve consumir esse alimento?

Jannaína garante que ela deve ser utilizada em chás, mas também para acompanhar saladas, iogurtes, por exemplo. “No entanto, para garantir os benefícios fornecidos pelas sementes de melancia, é importante que a pessoa tenha uma alimentação saudável e equilibrada, além de ser fundamental a prática de atividade física regularmente”, conta.

As sementes de melancia podem ser ingeridas tostadas juntamente com iogurtes ou saladas, por exemplo, ou serem usadas para preparar um chá.

1. Chá de sementes de melancia

Ele pode ser usado para amenizar a retenção de líquidos e melhorar a pressão arterial.

Para preparar é necessário adicionar 2 colheres de chá de sementes de melancia desidratas em meio litro de água fervente e deixar pode cerca de 10 minutos.

Em seguida, coar, deixar esfriar. A bebida deve ser consumida fresca, em pequenas quantidades, várias vezes ao dia.

2. Sementes de melancia tostadas

As sementes também podem ser ingeridas como um snack ou ser adicionadas a saladas, iogurte ou sopa, por exemplo. Para que fiquem com um melhor sabor, as sementes podem ser tostadas. Para isso, basta colocar no forno, por aproximadamente 12 minutos a 180ºC.

