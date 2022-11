Tecnologia iPhone 14 Pro empolga com o novo recurso “Dynamic Island”

7 de novembro de 2022

No mundo dos celulares, muitas vezes uma pequena sacada pode ser o suficiente para mudar o patamar de um dispositivo. Lançado em setembro com preços entre R$ 9,5 mil e R$ 14,5 mil, o iPhone 14 Pro carrega na manga um desses truques com potencial para tirar celulares da mesmice – ao menos, os da Apple.

A grande novidade da nova geração dos celulares da marca é o recurso batizado de “ilha dinâmica” (ou Dynamic Island), que funciona por meio da integração profunda entre o hardware e o software do aparelho, algo que reforça a reputação da companhia de saber combinar profundamente os dois lados da mesma moeda.

Fisicamente, a ilha substitui a “franja”, o entalhe retangular na tela que acompanhou o iPhone entre 2017 e 2021. O espaço era necessário, pois acomodava uma grande quantidade de componentes: câmera infravermelha, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, caixa de som, microfone e câmera frontal.

Ainda que fosse possível reduzir o tamanho da franja, algo feito somente no iPhone 13 Pro em 2021, a Apple precisava do espaço para manter o funcionamento de recursos como o reconhecimento facial e a boa qualidade das selfies – isso, porém, não significa que a franja seja bonita.

A concorrência, como a linha Galaxy S da Samsung, conseguiu encontrar designs bem mais atraentes: surgiram celulares apenas com um furo na tela para câmera, ou com recorte na forma de “gota”. Celulares mais “bonitos de rosto” começaram a aparecer até entre os modelos intermediários de marcas como Motorola e Xiaomi.

No iPhone 14 Pro, a Apple rearranjou os componentes e conseguiu substituir a franja por um entalhe em forma de pílula – ou uma ilha no mar de vidro da tela. Mesmo menor em relação à franja, a ilha não eliminou completamente o fato de que há um elemento preto perceptível no painel. A solução da Apple foi transformar esse espaço por meio de software em um elemento ativo do funcionamento do celular.

Assim, a ilha dinâmica virou a nova central de notificações do iPhone. É ali que o telefone vai indicar quando você conecta fones de ouvido, quando a bateria cai abaixo dos 20% ou quando alguém está ligando. Cada uma das notificações varia em tamanho e função conforme o recurso ou app em uso – como o nome indica, é um recurso dinâmico.

Não apenas isso, a ilha dinâmica é um jeito mais esperto de usar dois apps ao mesmo tempo sem necessariamente precisar que eles dividam a tela. Por exemplo, o Apple Music e o Spotify ficam exibindo a capa do disco e uma representação gráfica de ondas sonoras. Já o Apple Maps exibe as direções – e a metragem para tomar ações – sem exibir todo o mapa, permitindo que o restante do painel mostre outro aplicativo.

Além disso, alguns apps permitem a expansão da ilha. Nesse caso, basta tocar nela para que ela cresça e exiba mais informações, como se fosse um widget. No caso dos mapas, é possível ver o nome das vias. No caso de uma ligação, ela exibe o nome de quem está ligando. Em todos os casos, tocar na ilha dinâmica também pode levar ao app de origem da informação.

