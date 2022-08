Tecnologia iPhone 14: rumores indicam mudanças significativas nas câmeras frontal e traseira dos novos aparelhos

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

Boatos e vazamentos sobre o que podem vir a ser as especificações dos novos aparelhos não param de surgir. (Foto: Reprodução)

Se você tem acompanhado as notícias sobre tecnologia, então provavelmente já deve percebido que o lançamento da nova linha de iPhones está cada vez mais próximo, com rumores que ela poderá acontecer no próximo dia 7 de setembro.

Com a data tão próxima, os boatos e vazamentos sobre o que podem vir a ser as especificações dos novos aparelhos não param de surgir, e diferente de outros aspectos, graças aos fornecedores de componentes, temos uma boa ideia do que os novos iPhones deverão trazer em questão de câmeras.

Enquanto as maiores novidades nesse departamento devem ficar, como sempre, reservadas aos modelos Pro e Pro Max, a linha mais básica dos iPhones também deve receber algumas melhorias.

Segundo o analisa Ming-Chi Kuo, a câmera ultra wide dos iPhone 14 e 14 Max devem receber as mudanças vistas no sensor do iPhone 13 Pro, que teve sua abertura melhorada de f/2.4 para f/1.8 e teve um upgrade no numero de peças da lente, indo de cinco para seis peças. Além disso, como no modelo do ano passado, deveremos ter a adição do autofoco para essa mesma lente.

Partindo para a câmera frontal – que deve ganhar um arranjo totalmente diferente esse ano, temos uma mudança que deve afetar toda a linha de aparelhos. Ao invés do sensor com abertura de f/2.2 visto nas gerações anteriores, a Apple deve adotar um sensor de f/1.9 com autofoco.

Se confirmada, a mudança deverá permitir a entrada de mais luz no sensor, possibilitando um melhor efeito de profundidade para as capturas realizadas com a câmera. O autofoco, por sua vez, deve melhorar a performance dos dispositivos em chamadas de vídeo.

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

Partindo para os modelos Pro, aqui temos o grosso das mudanças. Enquanto a câmera frontal deve seguir o que já comentamos, grandes mudanças são esperadas para os sensores traseiros. Segundo Kuo, a qualidade de captura dos modelos 14 Pro irão “elevar a fotografia com câmera de celular a um novo nível”.

Na traseira desses aparelhos, o rumor é que ao invés do rotineiro sensor de 12 Megapixels para a câmera wide, teremos um novo sensor de 48 Mp. A mudança deve resultar em pixels consideravelmente menores e em imagens de resolução maior.

Apesar dos pixels menores, o iPhone 14 Pro deve contar com o mesmo sistema Dual Pixel de autofoco (DPAF) das gerações anteriores e a mesma habilidade de capturar vídeos em 16:9 com HDR a 60 fps. No entanto, deve ganhar a possibilidade de gravar também a 8K, superando os 4K da geração passada – sendo que esses novos vídeos seriam compatíveis com o suposto headset de realidade aumentada da Apple.

Unindo os pixels menores a um sensor consideravelmente maior – que pularia de 1/1.65 para 1/1.3 na nova geração, teríamos imagens ainda mais detalhadas em ambientes com boa luz, mas sob o risco de apresentar um desempenho menor nas capturas com pouca luminosidade.

Para resolver esse problema, a Apple estaria trabalhando na implementação de um processo conhecido como “pixel binning” (algo como “caraterização de pixels” em tradução livre). Tal processo, que já é presente em alguns smartphones Android, combina os dados de múltiplos pixels menores em um “super-pixel” a fim de melhorar a sensibilidade a baixa luz.

Graças a tecnologia, a nova geração seria capaz de tirar fotos de alta resolução em ambientes bem iluminados, aproveitando o sensor de 48 Mp, e de 12 Megapixels em ambientes com pouca luz, mas mantendo o alto nível de detalhes.

