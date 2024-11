Tecnologia iPhone 15: saiba se ainda vale a pena comprar o celular da Apple em 2024

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Após o lançamento do iPhone 16, relação entre novidades e custo-benefício são pontos de atenção. (Foto: Reprodução)

Qual é a hora certa para comprar um celular? Alguns preferem esperar anos em busca da queda dos preços, para enfim finalizarem a compra. Isso se repete, agora, com o iPhone 15. Após o lançamento do iPhone 16, mais oportunidades ao consumidor devem surgir ao longo dos próximos meses, especialmente durante a Black Friday.

O iPhone 15, lançado em setembro de 2023, rapidamente se tornou um dos smartphones mais discutidos do mercado. Com a chegada do iPhone 16, muitos consumidores se perguntam se ainda vale a pena investir no modelo anterior. O iPhone 15 trouxe inovações significativas, como a câmera de 48 megapixels e o processador A16 Bionic, além de recursos como a Dynamic Island. No entanto, a dinâmica do mercado de smartphones é complexa e envolve fatores como preços, atualizações de software e concorrência.

Em 2024, com a redução dos preços e o lançamento de novos recursos de inteligência artificial, o iPhone 15 pode se apresentar como uma opção atraente para quem busca um dispositivo potente sem gastar uma fortuna. Vamos os prós e contras da compra do iPhone 15 em 2024, considerando aspectos como desempenho, preço, atualizações e comparações com modelos mais novos.

Vale lembrar, que o smartphone de análise se refere unicamente ao modelo base do iPhone 15 e não suas demais versões, como o Pro e Pro Max.

Esperar ou aproveitar?

Depois do lançamento do iPhone 16, a Apple anunciou uma redução nos preços oficiais dos iPhones anteriores. O iPhone 15, antes vendido por R$ 7,3 mil, agora custa R$ 6,5 mil – aproximadamente 11% mais barato. Já no mercado extraoficial, como Amazon e Mercado Livre, os preços estavam por volta dos R$ 4,8 mil.

Quanto ao desempenho entre os dois smartphones, o Estadão Recomenda já fez uma matéria sobre as diferenças entre o iPhone 15 e o iPhone 16. Na atualização, a Apple decidiu manter o mesmo número de megapixels na sua câmera, apenas com a adição do botão touch para controles. Além da câmera, a tela também praticamente não mudou, com mesma tecnologia e tamanho.

Sobre atualizações, a Apple costuma entregar as últimas versões do iOS – sistema operacional da marca – para uma ampla gama de celulares da linha. Dessa vez, o iPhone 15 também não ficou de fora: o novo iOS 18 será entregue tanto para o iPhone 16, como para o iPhone 15, porém com menos funcionalidades de inteligência artificial do que o lançamento receberá.

Assim, escolher o iPhone 15 é como ter a mesma experiência de uso característicos da Apple, porém com um desempenho um pouco menor que o iPhone 16, e sem o botão de câmera. Os incrementos do lançamento se restringem ao desempenho, à inteligência artificial e às funcionalidades de câmera. Fora isso, tudo que há no iPhone 15 também está no 16, apenas com essas poucas diferenças.

Pelo lançamento recente, e com a Black Friday 2024 em vista, vale a pena esperar por futuras promoções que possam surgir na internet.

