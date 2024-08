Tecnologia iPhone 17 Air? Apple planeja lançar um celular mais fino e mais caro em 2025

A versão “Air” terá como público-alvo as pessoas que optam por estilo no lugar de performance. (Foto: Divulgação)

A Apple planeja lançar um iPhone até então inédito, batizado informalmente de iPhone Air, para ser um celular intermediário entre o iPhone 17 e iPhone 17 Pro, programados para adentrarem a família de 2025. As informações são do jornalista americano Mark Gurman, da agência Bloomberg, conhecido por antecipar diversas informações sobre a companhia americana.

Público-alvo

A versão “Air” terá como público-alvo as pessoas que optam por estilo no lugar de performance, segundo o veículo. O modelo será para quem “quer algo mais elegante do que um iPhone padrão, mas que não precisa do desempenho, tamanho de tela ou câmeras de um modelo Pro”, escreve a Bloomberg. “É possível ter um design muito mais legal enquanto ainda tem as especificações (técnicas) de um iPhone padrão”, diz.

Sucesso de vendas

A expectativa da Apple é a de que o iPhone 17 “Air” seja um grande sucesso de vendas, mais do que as versões mini (do iPhone 12 e 13, de 2020 e 2021, respectivamente) e Plus (do iPhone 14 e 15, de 2022 e 2023, respectivamente) da marca. Ainda segundo a Bloomberg, espera-se que o celular seja feito de alumínio e que a tela seja um pouco menor do que a dos modelos iPhone Plus atuais.

Ainda, a Apple pretende cobrar um preço maior do que o valor do iPhone 17 padrão, mas inferior ao iPhone 17 Pro. O lançamento da linha de aparelhos está previsto para o ano que vem.

Modelo mais barato

Não se trata do único modelo novo de iPhone a ser desenvolvido pela Apple, de acordo com as informações de Gurman. Conforme relata o especialista, o começo do ano que vem deve vir com o lançamento de um novo modelo mais barato de celular da Apple, por meio de uma nova versão do iPhone SE, cujo design deve se inspirar no iPhone 14 e com suporte à plataforma de IA Apple Intelligence.

Gurman indica que a vinda do novo iPhone SE, combinada com o modelo mais fino, aponta para um possível crescimento significativo para a empresa no ano de 2025.

Se tudo correr como nos anos anteriores, a Apple deve lançar a linha do iPhone 16 no próximo mês de setembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

