Tecnologia iPhone 17 vem aí: como os novos recursos do iOS 26 com IA devem impulsionar o aparelho. Entenda

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Apple testa novo iOS 26 com recursos contra roubo com uso de reconhecimento facial. (Foto: Reprodução)

O lançamento do iPhone 17, previsto para 9 de setembro, de acordo com informações da Bloomberg, não virá sozinho. Como ocorre todos os anos, o novo smartphone da Apple será impulsionado pela estreia do iOS 26, a nova versão do sistema operacional dos iPhones.

A atualização traz uma nova estética, com a introdução do “Liquid Glass”, uma interface que dá aos aplicativos uma aparência mais fluida e translúcida. Há ainda novos recursos de saúde, segurança e produtividade impulsionados por melhorias no sistema de inteligência artificial, o Apple Intelligence, que é integrado com o ChatGPT.

Esse conjunto de ferramentas deve ganhar ainda mais destaque, já que os novos iPhones 17 terão chips otimizados para rodar IA, segundo a Bloomberg.

Veja os principais recursos do iOS 26:

Liquid Glass

O novo sistema trouxe a linguagem de design “Liquid Glass”, uma espécie de visualização transparente dos aplicativos, com elementos translúcidos que reagem ao ambiente, adaptando-se à luz e ao movimento do aparelho. O novo visual pode ser aplicado a ícones, widgets, central de controle e até ao relógio da tela inicial.

Tradução

O iOS 26 traz tradução de ligações e mensagens em tempo real. No FaceTime é possível acompanhar legendas traduzidas ao vivo, enquanto ainda se escuta a voz da outra pessoa. Nas ligações telefônicas, a tradução é feita por voz e funciona também com os AirPods para falar.

ChatGPT

O ChatGPT já estava integrado ao app Image Playground, de criação de imagens, mas agora a parceria foi ampliada. É possível gerar imagens em novos estilos, como pintura a óleo ou arte vetorial. Também é possível personalizar ainda mais os Genmojis, mesclando dois emojis criados pela IA e pedindo ajustes de expressões, penteados e traços, por exemplo.

O sistema operacional também traz o Visual Intelligence, que permite interagir com o que foi capturado na tela. É possível, por exemplo, selecionar um objeto em uma foto e pesquisar sobre ele na internet. A novidade funciona de forma parecida ao “Circule para Pesquisar”, do Android, mas com integração ao ChatGPT. Ao fazer uma captura de tela, os usuários podem buscar informações no Google ou no app ChatGPT.

Games

Haverá o aplicativo Games, para organizar os jogos instalados no iPhone. É possível ainda acessar os games favoritos e criar grupos de jogos.

Proteção contra roubo e furtos

Com o iOS 26, o recurso para proteger o aparelho contra roubos e furtos já vem ativado por padrão de fábrica. Outra novidade é que a opção “Redefinir Face ID” estará automaticamente desativada quando a “Proteção para Dispositivo Roubado” estiver ativa.

Esconder aplicativos

O iOS 26 também permitirá ocultar aplicativos. Ou seja, eles não ficarão visíveis na tela inicial. Para isso, basta selecionar o app e ativar a opção “ocultar”. Além disso, não será possível visualizar notificações dos apps ocultos. Eles serão movidos para uma pasta especial.

Senhas

O aplicativo Senhas ganha novas funções com o iOS 26. Agora, haverá um histórico de senhas, permitindo consultar versões antigas, se necessário. Outra novidade é a autenticação de dois fatores (2FA), que permitirá o preenchimento automático de códigos de verificação por SMS também em aplicativos e sites fora do ecossistema da Apple.

Além disso, o app Senhas gera combinações complexas e as preenche de forma automática. Ao entrar em um site e chegar ao campo de senha, o app reconhece e sugere uma senha forte, salvando-a automaticamente no aplicativo.

Triagem de ligações

O iOS 26 trará, em diversos idiomas — incluindo o português —, o serviço de triagem de ligações, chamado em inglês de “Call Screening”. Funciona assim: o usuário recebe uma chamada de um número desconhecido e pode pedir mais informações a quem está ligando.

Do outro lado, a pessoa envia informações por voz, que são transformadas em texto pelo iPhone. O usuário então decide se deseja atender. Toda a operação ocorre em segundo plano, sem interromper o uso do aparelho.

Relógio e Apple Watch

A atualização do sistema operacional vai permitir uma integração maior entre o Apple Watch e o iPhone. Há a criação do modo “Foco em Sono”, que silencia chamadas, mensagens e notificações — exceto de contatos ou apps permitidos.

O app Exercícios também ganhou novo layout e agora sugere músicas com base no perfil do usuário e no tipo de treino. Com o Apple Intelligence, também são geradas mensagens motivacionais com base nos batimentos, ritmo e distância percorrida. “Faltam 18 minutos para completar o círculo de Exercício” é um dos exemplos.

2025-09-10