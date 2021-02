Saúde Irã começa campanha de imunização contra o coronavírus com a vacina Sputnik V

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

Além da vacina Sputnik V, o Irã vai receber também a produzida pelo laboratório AstraZeneca Foto: Reprodução Além da vacina Sputnik V, o Irã vai receber também a produzida pelo laboratório AstraZeneca. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Irã, país do Oriente Médio mais afetado pela pandemia de Covid-19, iniciou nesta terça-feira (09) a campanha de vacinação com o fármaco russo Sputnik V, anunciou o presidente iraniano Hassan Rohani em uma cerimônia exibida pela televisão pública.

“Começamos a vacinação contra a Covid-19”, afirmou o presidente iraniano, que participou por videoconferência do início da campanha em um hospital de Teerã. A pandemia matou mais de 58.500 pessoas no Irã, que também registrou 1,4 milhão de casos, segundo o balanço do ministério da Saúde.

Além da vacina Sputnik V, o Irã vai receber também a produzida pelo laboratório AstraZeneca graças ao mecanismo Covax, administrado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para que a vacina também alcance os países com menos recursos, segundo o ministro da Saúde, Said Namaki.

