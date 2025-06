Mundo Irã afirma que não há acordo de cessar-fogo

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

A autoridade afirmou que o Irã continuará lutando até alcançar paz duradoura. (Foto: Reprodução)

O Irã não recebeu nenhuma proposta de cessar-fogo e não vê razão para tal, disse uma autoridade iraniana de alto escalão à CNN nessa segunda-feira (23). A declaração foi feita antes de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciar um cessar-fogo entre Israel e Irã por meio das redes sociais.

A autoridade afirmou anteriormente que o Irã continuará lutando até alcançar paz duradoura e que considerará as declarações de Israel e dos EUA como “uma farsa”, destinadas a justificar ataques ao território iraniano.

“Neste exato momento, o inimigo está cometendo agressões contra o Irã, e o Irã está prestes a intensificar seus ataques retaliatórios, sem dar ouvidos às mentiras de seus inimigos”, pontuou a fonte.

Porém, uma autoridade do Irã confirmou à agência Reuters que o país aceitou à proposta de cessar-fogo, que foi mediada pelo Catar.

Retaliação do Irã

Mais cedo nessa segunda, o Irã lançou mísseis contra uma base dos Estados Unidos no Catar.

Segundo Donald Trump, foram disparados 14 mísseis, sendo que 13 foram derrubados e um deles não foi repelido porque estava indo em direção a uma área que não representava uma ameaça.

Ele também informou que não houve feridos – incluindo cidadãos americanos e do Catar – e que “quase nenhum dano foi causado” pelo ataque do Irã.

Donald Trump anunciou nessa segunda-feira (23) que Israel e Irã chegaram a um acordo para um cessar-fogo. Segundo ele, o conflito será completamente encerrado a partir desta terça-feira (24).

Até a noite dessa segunda-feira (no horário de Brasília), o governo de Israel não havia confirmado o acordo oficialmente. Já o chanceler iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que não há acordo ou suspensão das operações militares.

De acordo com Trump, nas próximas horas, os dois países concluirão as operações militares que ainda estão em andamento. Depois disso, os ataques serão suspensos, e a guerra chegará oficialmente ao fim no prazo de 24 horas.

“Partindo do princípio de que tudo funcionará como deve, o que acontecerá, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a Resistência, Coragem e Inteligência para encerrar o que deve ser chamado de A GUERRA DE 12 DIAS”, publicou.

A agência Reuters informou que Trump e o vice-presidente J.D. Vance discutiram uma proposta de cessar-fogo entre Israel e Irã com o emir do Catar. A conversa ocorreu após o ataque iraniano a uma base americana no país, nesta segunda-feira.

Segundo a Reuters, uma fonte com conhecimento das negociações afirmou que Trump disse ao emir que Israel havia concordado com o cessar-fogo. Durante o diálogo, o presidente americano também pediu ajuda do Catar para convencer o Irã a aceitar o acordo.

A agência noticiou ainda que o Irã concordou com a proposta durante uma ligação telefônica com a participação do primeiro-ministro do Catar. Horas depois, no entanto, o chanceler do país negou que um cessar-fogo havia sido fechado.

Segundo Araqchi, o Irã só iria se comprometer com um cessar-fogo caso Israel interrompesse seus ataques até as 4h pelo horário de Teerã — 21h30min dessa segunda-feira em Brasília.

“Como o Irã deixou claro repetidamente: Israel iniciou a guerra contra o Irã, e não o contrário”, escreveu. “A decisão final sobre a cessação de nossas operações militares será tomada mais tarde.”

O chanceler disse ainda que o Irã continuou suas operações até o último minuto antes das 4h do horário de Teerã. Ele também agradeceu aos militares iranianos pela defesa do país.

O jornal The New York Times informou que um porta-voz das Forças de Defesa de Israel se recusou a comentar o anúncio feito por Trump. Já uma emissora israelense disse que o governo de Benjamin Netanyahu aceitou o acordo, desde que o Irã não faça novos ataques.

