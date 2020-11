Geral Irmão de Diana compartilha foto inédita da infância da princesa

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

A imagem foi postada sem legenda e rendeu, até esta segunda-feira (9), mais de 2,6 mil curtidas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Charles Spencer, irmão mais novo de Diana, deixou fãs animados no último fim de semana com uma foto nunca antes vista dos dois quando pequenos. A imagem foi postada sem legenda e rendeu, até esta segunda-feira (9), mais de 2,6 mil curtidas.

A postagem vem dias depois de o diretor geral da BBC pedir desculpas a Charles pela conduta do jornalista Martin Bashir para conseguir a polêmica entrevista, dada por Diana em 1995 ao programa “Panorama”, em que ela contou detalhes sobre as traições do príncipe Charles. O profissional mostrou extratos bancários falsos para Charles Spencer, alimentando rumores de que um ex-segurança era pago para espionar Lady Di. Isso teria corroborado para que ela aceitasse falar sobre as traições do príncipe Charles em rede nacional.

Segundo o jornal The New York Post, Tim Davie, diretor-geral da rede, escreveu para Charles desculpando-se pela forma como tudo foi conduzido à época.

“Sugerir que os documentos falsos eram genuínos estava errado na época e está errado agora. A BBC de hoje tem o prazer de se desculpar por isso. Os processos editoriais da BBC são agora ainda mais difíceis e isso não aconteceria hoje”, disse um comunicado de um porta-voz da BBC enviado ao The Post no mês passado. “Os registros da BBC dizem que a princesa de Gales disse que não tinha visto os documentos simulados e que eles não tiveram nenhum papel em sua decisão de participar da entrevista.”

No último dia 2, o irmão de Diana escreveu um artigo no Daily Mail dizendo também que Bashir fomentou boatos sobre um suposto caso do príncipe Charles com a babá de seus filhos para convencer a princesa. Ele teria prometido dar informações sobre affair, caso ela topasse falar com exclusividade para a TV. Bashir não se pronunciou sobre as acusações porque, segundo a TV, ele está passando por graves problemas de saúde.

Realizada em 1995 no Kensington Palace, a conversa de Diana com Bashir teve recorde de audiência, totalizando 23 milhões de pessoas sintonizadas no canal. No programa, a princesa falou a famosa frase “havia três pessoas nesse casamento”, referindo-se a Camilla Parker-Bowles, amante do príncipe Charles na época.

No programa, ela ainda falou sobre a bulimia, uma “doença secreta” que sofria há anos. “Bulimia desenfreada e apenas uma sensação de não ser boa em nada. Era um sintoma do que estava acontecendo no meu casamento. Estava gritando por ajuda, mas dava os sinais errados, e as pessoas estavam usando minha bulimia como um casaco no cabide. Eles decidiram que era esse o problema: ‘Diana era instável’. A causa foi a situação em que meu marido e eu tínhamos que manter porque não queríamos decepcionar o público e, ainda assim, obviamente havia muita ansiedade acontecendo dentro das nossas quatro paredes.” As informações são do jornal O Globo.

