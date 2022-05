Saúde Irradiação concentrada aumenta sobrevida de pacientes de transplante de medula

Procedimento elevou de 15% para 65% a porcentagem de portadores de leucemia que sobreviveram. (Foto: HIAE/Divulgação)

Uma técnica incorporada a transplantes de medula óssea para tratar leucemia elevou de 15% para 65% as chances de sobrevida anual dos pacientes mais vulneráveis: idosos que não responderam bem à quimioterapia. O novo procedimento, testado em um estudo feito no Brasil e dos EUA, consiste em preparar os doentes para o transplante com doses de radiação intensas e concentradas na medula.

Chamada de Irradiação Medular Total, a técnica é empregada há quatro anos pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que coordenou o estudo em colaboração com médicos da Cínica Cleveland, dos EUA, e outros centros de pesquisa. O artigo científico que descreve o desempenho do procedimento saiu neste mês no periódico “Transplantation and Cellular Therapy”, referência na área.

No estudo, os cientistas descrevem o prognóstico de 26 pacientes (metade em São Paulo, metade em Cleveland) submetidos a essa radioterapia como forma de preparo para o transplante. A medula que compõe o interior dos grandes ossos é o órgão responsável pela produção de células sanguíneas, por isso a substituição do órgão é uma das opções de última linha para tratar casos de doenças sanguíneas graves, como leucemia, que é um câncer.

“O grande problema do transplante de medula é o risco de a doença retornar depois, a recidiva. Particularmente, quem tem doença muito agressiva logo de início tem maior risco para isso”, explica Nelson Hamerschlak, hematologista que coordenou o trabalho.

“Quando o transplante é feito porque o individuo não respondeu bem a tratamentos preliminares, é esperado que ele não resulte numa remissão prolongada, e que ocorra a recidiva”, afirma o médico, realçando que esse era o perfil da maioria dos pacientes recrutados como voluntários no estudo.

O trabalho que os cientistas publicaram agora é de fase 1, voltado para avaliar a segurança da irradiação medular total e sua dosagem. Segundo os pesquisadores, a técnica exige a participação de um físico e médicos e técnicos com expertise, mas não precisa de aparelhos “de outro mundo”. A rede D’Or e o Hospital das Clínicas de São Paulo tem equipes que já buscam dominar a irradiação medular total.

Imobilização plástica

A principal particularidade da técnica é que, como ela concentra a radioterapia na medula e não atinge outros órgãos vitais, a dose de radiação pode ser maior e mais eficaz. Apontar o aparelho apenas para a região de interesse nos ossos do paciente, dizem os pesquisadores, requer um trabalho de equipe bem coordenado.

Um dos elementos necessários é o posicionamento de um aparato que impede o espalhamento da radiação e garante que ela esteja atingindo apenas a medula. Outro elemento chave é a imobilização total do paciente, para garantir a precisão da máquina.

Para isso são produzidos moldes que cobrem praticamente todo o corpo da pessoa nas sessões de irradiação a que são submetidos por até uma hora. No Einstein, os pesquisadores usam para isso um plástico moldável a baixas temperaturas, que “empacota” o corpo durante a sessão.

“Imagine você amarrado por uma ‘manta de plástico’ tão bem feita que nem o dedinho do pé você consegue mexer”, conta o engenheiro carioca Eduardo Penido, paciente de leucemia mieloide aguda que participou do estudo. “A única coisa que dá para mexer são os olhos. Você fica lá parado, pensando na sua vida toda.”

Ele conta que na primeira sessão foi difícil suportar uma dor de cabeça causada pelo longo período de imobilização, mas conversando com os médicos sobre os moldes conseguiu reduzir o desconforto nas sessões seguintes.

No estudo, os pesquisadores contam que a radiação intensa (combinada com uma quimioterapia mais leve), conseguiu eliminar praticamente todas as células tumorais em circulação no sangue, requisito para sucesso do transplante de medula.

O transplante em si, que é essencialmente uma injeção de células-tronco do doador no sangue recipiente, não requer a manipulação física da medula (como em um transplante de rim ou coração, por exemplo). As células migram para dentro do fêmur e outros ossos e substituem o tecido doente.

Receber uma nova medula é com frequência a última chance de sobrevida em casos de leucemia e mieloma grave, mas é um procedimento agressivo, por isso médicos avaliam bem se o indivíduo a ser tratado pode suportar o processo. Nos mais vulneráveis, a mortalidade como decorrência do próprio transplante costuma ser acima de 15%, mas no estudo de Hamerschlak e seus coautores ficou em 8%, outro indicador positivo.

Penido, que recebeu o transplante em outubro de 2019, se recupera bem fazendo sessões de fisioterapia e acompanhamento médico.

