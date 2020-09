Celebridades Isolada com coronavírus, Luana Piovani brinca: “Bela, recatada e do lar”

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz, que está "trancada" no quarto de sua casa até se curar do novo coronavírus, publicou foto nova em seu Instagram Foto: Reprodução/Instagram Atriz, que está "trancada" no quarto de sua casa até se curar do novo coronavírus, publicou foto nova em seu Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Isolada no quarto da casa em que mora em Cascais, em Portugal, depois de testar positivo para a Covid-19, Luana Piovani publicou uma foto nova em seu Instagram na manhã desta quarta-feira (23).

“Bela, recatada e do lar. SEI. Foto nova. Amei”, escreveu a atriz, contando que o clique faz parte do ensaio que fez para a agência de talentos portuguesa que se cadastrou recentemente.

Luana contou que estava com o novo coronavírus durante uma live no YouTube no último domingo (19). A revelação causou polêmica e algumas falaram que isso era para a atriz aprender a ser mais responsável, depois de ela ficar reclamando de ter que usar máscara em Paris, na França, e até ter arrumado um ‘jeitinho’ de não ficar com a proteção.

“Amada, eu sempre segurei minhas ‘pica’, essa está até branda. Foi bem feito mesmo, bem feitinho, cinco países, muita gente, uma hora ele chegaria. Está tudo certo”, respondeu a atriz, que mora em Portugal, mas foi para Espanha, Itália, França e Suécia nas férias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades