Mundo Itamaraty diz monitorar situação no Chile para auxiliar brasileiros que tenham sido afetados por incêndios

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Governo brasileiro expressou pesar aos chilenos; ao menos 46 pessoas morreram até este sábado Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que está monitorando a situação dos incêndios florestais no Chile, que já mataram mais de 60 pessoas.

Em nota divulgada no sábado (03), o Itamaraty disse que atua por meio do Consulado-Geral do Brasil em Santiago “a fim de prestar a assistência consular cabível aos nacionais eventualmente afetados pelos impactos dos incêndios”.

O governo brasileiro ainda disse expressar “profundo pesar pelo expressivo número de mortos e feridos e pelas perdas materiais em decorrência dos incêndios florestais que atingem a região de Valparaíso, no Chile”. “O governo brasileiro manifesta sua solidariedade às famílias das vítimas, assim como ao povo e ao governo chilenos”, completa o comunicado.

O número de mortos significa que esta é a onda de incêndios florestais mais mortal no Chile na última década, disse a agência chilena de desastres Senapred.

Os incêndios florestais não são incomuns no Chile durante os meses de verão e, no ano passado, após uma onda de calor recorde, cerca de 27 pessoas morreram e mais de 400 mil hectares foram afetados.

“A área com incêndios é muito menor do que no ano passado, [mas] neste momento o número de hectares afetados está multiplicando-se muito rapidamente”, disse a ministra do Interior, Carolina Toha.

Entre sexta-feira (02) e sábado, os hectares impactados pelos incêndios aumentaram de 30 mil para 43 mil. Toha disse que a maior preocupação das autoridades era que alguns dos incêndios ativos se desenvolvessem muito perto de áreas urbanas “com um potencial muito elevado para afetar pessoas, casas e instalações”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/itamaraty-diz-monitorar-situacao-no-chile-para-auxiliar-brasileiros-que-tenham-sido-afetados-por-incendios/

Itamaraty diz monitorar situação no Chile para auxiliar brasileiros que tenham sido afetados por incêndios

2024-02-04