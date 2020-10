Colunistas Jair Bolsonaro anuncia o que fará com quem praticar corrupção no governo

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

O presidente cumprimenta populares ao sair do Palácio da Alvorada. (Foto: Agência Brasil)

O que acontecerá com quem praticar corrupção no governo federal? A resposta foi dada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro que, bem humorado, prometeu dar uma “voadora no pescoço” de quem praticar corrupção no governo. Ele conversou com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Ele reafirmou que “não há corrupção” em seu governo.

A resposta do presidente repete a afirmativa de que, por não ter casos de corrupção, seu governo não tem dado trabalho pra a Lava-Jato:

“Ah, acabou a Lava-Jato, pessoal? A PF está lá em Roraima hoje. Para mim não tem. No meu governo, não tem porque botamos gente lá comprometida com a honestidade, com o futuro do Brasil. Se acontecer alguma coisa, a gente bota para correr, dá uma voadora no pescoço dele. Mas não acredito que haja no meu governo”.

Rodrigo Maia promete votar prisão em segunda instância este ano

A pressão da sociedade é cada vez mais forte. E ontem, o deputado federal José Nelto (Podemos-GO), conversou pelo telefone com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e garante que ele prometeu votar a Proposta de Emenda à Constituição que permite o cumprimento de pena após condenação em segunda instância antes do recesso parlamentar.

“O presidente Rodrigo Maia me deu a palavra dele, me garantiu que não encerrará o ano sem a votação desta PEC. E eu confio nele, é um homem de palavra. Foi líder de bancada na Câmara, é um parlamentar que tem compromisso com o Brasil, que tem influência no Parlamento, e honrou todos os compromissos que firmou comigo. Por isso, acredito nele”, disse Nelto ontem, numa entrevista à Jovem Pan.

Lasier tem projeto que preenche lacuna do Codigo Penal

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) encaminhou ontem à coluna a informação de que protocolou projeto (PL 4918/2020), que muda o Código de Processo Penal para evitar a soltura intempestiva de detentos perigosos sob o amparo do artigo 316 da mesma lei, a exemplo do ocorrido no último sábado com o narcotraficante André do Rap, ligado à maior facção criminosa do País, o PCC.

O parágrafo único do artigo 316 do CPP prevê hoje a necessidade de revisar a prisão preventiva a cada 90 dias, “mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Pelo projeto de Lasier, esse prazo passaria para 120 dias, mais adequado diante da volumosa carga de processos à espera de julgamento.

Polícia Federal bate recordes de apreensão de bens

No quesito combate à corrupção, a Polícia Federal bate recorde de apreensão de bens e de operações no combate à corrupção. A informação é do presidente Jir Bolsonaro: “nos meses entre maio e setembro deste ano mais de 2 bilhões de reais em bens foram apreendidos, o que é considerado um marco histórico para o período e para a corporação.

Apenas no ano de 2020, a Polícia Federal já ultrapassou os valores de bens apreendidos nos anos anteriores durante as investigações de combate à corrupção e desvios de recursos públicos.”

Governo gaúcho investiu R$ 270 milhões para volta às aulas

O governo gaúcho investiu R$ 270 milhões na compra de equipamentos de segurança e de proteção para garantir o retorno seguro às escolas.

Do montante, R$ 15,3 milhões foram destinados à compra de equipamentos de proteção individual; 9,8 mil termômetros infravermelhos; 328 mil máscaras infantis; 1,9 milhão de máscaras infanto-juvenis; e 1,3 milhão de máscaras adultos.

A retomada das atividades presenciais nas escolas da rede pública estadual está prevista para iniciar a partir da próxima terça-feira, 20 de outubro.

Supremo Tribunal Federal: nem tudo está perdido

Com seis votos, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria pela prisão do traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, apontado como um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando Capital. A decisão contraria liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, que foi derrubada em seguida pelo presidente do STF, Luiz Fux.

Faltam votar Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. O presidente do STF definiu a justificativa de Marco Aurélio para a soltar do traficante como “fragilíssima”

