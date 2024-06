Geral Jair Bolsonaro é recebido em Palmas por apoiadores e aliados com carreata

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro em carreata junto ao senador e presidente do PL no Estado, Eduardo Gomes e a deputada e pré-candidata à prefeitura de Palmas, Janad Valcari. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), desembarcou nessa sexta-feira (7) em Palmas (TO) para compromissos ligados às eleições de 2024. Ao chegar à cidade, Bolsonaro foi recebido por apoiadores e aliados políticos. O ex-chefe do Executivo participou de uma motociata e carreta em sua homenagem.

Em sua conta no X (antigo Twitter), o ex-presidente publicou trechos de sua passagem pelas ruas da cidade.

Junto à deputada estadual e pré-candidata à prefeitura de Palmas, Janad Valcari (PL-TO) e ao senador e presidente do Partido Liberal em Tocantins, Eduardo Gomes (PL-TO), Bolsonaro passou pelas ruas da cidade sob a carroceria de uma caminhonete.

Após escutar a multidão gritar “volta Bolsonaro”, em frente à Praça dos Girassóis em Palmas, o ex-presidente agradeceu a recepção, o calor humano e a consideração das pessoas ali presentes, dizendo também que a recíproca é verdadeira.

Em seu perfil do Instagram, Valcari agradeceu a presença do ex-presidente. “Que prazer te receber na capital mais jovem do país! O seu apoio é fundamental para minha pré-candidatura e para fortalecer o que venho fazendo em prol de Palmas. Trabalho, desejo de mudança e amor pelo Brasil nos move e nos une. Só tenho a agradecer. Vamos juntos!”, escreve na legenda de uma publicação feita na tarde dessa sexta.

Apoio

Em outra frente, Jair Bolsonaro tem dito que garantirá o apoio do PL ao candidato que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), escolher para sua sucessão. A troca de poder no Congresso ocorrerá apenas em fevereiro de 2025, mas as articulações nos bastidores estão sendo feitas desde o ano passado. Lira conta com esse trunfo para liderar o processo de mudança no comando da casa legislativa e sair do cargo com força política após eleger o próximo ocupante do posto.

Quem procura Bolsonaro em busca de respaldo para se candidatar à presidência da Câmara tem ouvido que precisa se viabilizar como o “candidato do Lira”, segundo apurou o Estadão/Broadcast. Aliados do deputado alagoano dizem que fazer o sucessor é crucial para que ele consiga manter influência a ponto de garantir que o governo Lula não fique contra ele na eleição de 2026, quando pretende disputar uma vaga no Senado por Alagoas.

De acordo com aliados, Lira ouviu a promessa de apoio não só de Bolsonaro, mas também do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do líder da sigla, Altineu Côrtes (RJ) – embora o discurso oficial do partido seja o de que só discutirá a eleição em novembro, após a disputa pelas prefeituras. Parlamentares próximos a Lira dizem que o governo ficará sem alternativa a não ser apoiar também o candidato escolhido pelo presidente da Câmara, caso se concretize o endosso do PL, prometido por Bolsonaro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/jair-bolsonaro-e-recebido-em-palmas-por-apoiadores-e-aliados-com-carreata/

Jair Bolsonaro é recebido em Palmas por apoiadores e aliados com carreata

2024-06-07