O presidente Jair Bolsonaro pretende ficar distante do processo eleitoral no primeiro turno, “pelo menos num primeiro momento”. Depois que se confirmaram os altos índices de popularidade, Bolsonaro passou a ser sondado por senadores e deputados para declarar apoio a candidatos a prefeituras em diversos Estados.

A decisão será pontual em alguns casos no primeiro turno. E, no segundo turno, também será examinado caso a caso. Bolsonaro tem dito a interlocutores que está “vacinado” depois de apoiar alguns “postes” nas últimas eleições que, em seguida, lhe responderam com traição. Entre os “traíras” estão governadores, senadores e deputados federais.

Semana terá plano de impacto

Na semana que se inicia, o governo vai anunciar um pacote de medidas em diversas frentes para tentar sustentar a recuperação econômica. O propósito dos programas que o governo vai lançar será criar uma ponte de transição com o fim dos auxílios emergenciais concedidos durante a fase mais aguda da pandemia.

Plano será nesta terça-feira

O evento de lançamento do plano será nesta terça-feira e vem sendo chamado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como o “Big bang day” do governo, que irá lançar, em um só dia, o chamado Renda Brasil, medidas para geração de empregos, novos marcos legais e ações para corte de gastos. Todas as ações estarão sob o guarda-chuva do programa batizado pelo governo de Pró-Brasil.

Agora, STF determina internação domiciliar para menores recolhidos em estabelecimento socioeducativo

Por unanimidade, os ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal determinaram o fim da superlotação nas unidades do sistema socioeducativo de todo o País. A Corte avaliou, por meio do plenário virtual, um habeas corpus apresentado pela Defensoria Pública do Espírito Santo em 2017. O despacho fixa parâmetros que devem ser seguidos para desafogar os locais de cumprimento das medidas. Entre as sugestões, está a liberação de um adolescente internado para que seja admitido novo interno, no caso da ausência de vagas. Entre as medidas recomendadas no caso de locais onde faltam vagas está o envio de adolescentes para o regime de internação domiciliar.

Mais um condenado da Lava-Jato absolvido pelo STF

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal está impossível: agora, absolveu o deputado Vander Loubet (PT-MS) dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O parlamentar foi denunciado por desvio de recursos na BR Distribuidora, ex-subsidiária da Petrobras. Loubet faz parte do primeiro grupo de políticos investigados na Lava-Jato, com inquérito aberto no STF em março de 2015, na “lista do Janot”.

Balão de ensaio do STF para absolver Lula?

Há quem interprete as frequentes decisões da Segunda Turma do STF, autorizando liberação de condenados ou desfazendo decisões de instâncias inferiores como um “balão de ensaio” para testar a reação da opinião pública.

Esses testes antecedem a decisão que a Segunda Turma prepara para novembro, de extinguir as condenações de Lula, com base na arguição de suspeição do juiz Sérgio Moro e dar-lhe uma “Ficha Limpa”.

Infarto de Gilmar Mendes

O Jornal de Brasília chegou a noticiar no domingo a suspeita de que o ministro Gilmar Mendes, do STF, teria sofrido um infarto, e estaria internado em um hospital da capital federal.

À noite, de Cuiabá, onde se encontra, o ministro emitiu ontem uma nota garantindo que está bem de saúde.